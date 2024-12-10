В Ленобласти водитель грузовика въехал в автобусную остановку

В Волховском районе Ленинградской области на автодороге деревни Юхора водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. О происшествии сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти.
ДТП произошло сегодня. О том, присутствовал ли кто-либо в момент наезда на остановке, не сообщается, но уточняется, что помощь понадобилась самому водителю грузовика, которого зажало в кабине.
Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги извлекли водителя из смятой кабины и передали сотрудникам скорой помощи.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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