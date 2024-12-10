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Происшествия Машину экспертов МАГАТЭ атаковал БПЛА по пути к Запорожской АЭС

Машину экспертов МАГАТЭ атаковал БПЛА по пути к Запорожской АЭС

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15 комментариев

Автомобиль экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был атакован беспилотником во время поездки к Запорожской АЭС. Об этом 10 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в соцсети X.

Дрон серьезно повредил машину, но никто из людей, находившихся внутри, не пострадал.

Атака произошла по завершении очередной ротации команды наблюдателей МАГАТЭ, состоящей из трех инспекторов Агентства. Предыдущая группа наблюдателей покинула станцию, на их место прибыла 26-я команда инспекторов организации.

Гросси осудил «неприемлемое» нападение на сотрудников МАГАТЭ, работающих над предотвращением ядерной аварии во время конфликта.

Россия и Украина атаку не прокомментировали. Минобороны РФ сегодня отчитывалось о том, что «российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ».

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МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Атака беспилотника БПЛА Дроны
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Комментарии
15
Drak_vr
1 час
Том воБЛа идёт... Вот и фигачат все и всё, как их отличить кто они и куда едут?
111111111111118
46 минут
БПЛА - лучшее средство от запоров!
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