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Общество Кирху Вуоксела под Приозерском передали Церкви Ингрии. Она должна стать частью «Парка-Библии»

Кирху Вуоксела под Приозерском передали Церкви Ингрии. Она должна стать частью «Парка-Библии»

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1 комментарий

Старинная кирха Вуоксела на мысу Вуоксы под Приозерском стала собственностью Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Об этом 10 декабря сообщает телеграм-канал петербургского прихода Святой Анны — Анненкирхе.

Вуоксела находится там, где планируется возведение «Парка-Библии», христианского арт-парка рядом с базой «Вуокса Хутор».

Кирху Вуоксела, построенную в 1928–1929 годах по проекту архитектора Илмари Лауниса, 28 ноября передало в собственность Церкви Ингрии МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти.

«Обретение кирхи Вуоксела — очень радостная и благая новость!» — говорится в публикации Анненкирхе. «Здание церкви требует основательного восстановления, но нам не привыкать работать с заброшенными строениями. Надеемся и верим, что её удастся привести в безопасное состояние».

В будущем в восстановленной кирхе планируется проводить богослужения и другие духовные и миссионерские мероприятия.

Сама Анненкирхе в 2025 году закроется на время проведения масштабной реконструкции.

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ПО ТЕМЕ
Анненкирхе Вуоксела Парк Библии Христианский арт-парк
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Комментарии
1
Igor_SPb
3 минуты
Ага, лютеранская Церковь Ингрии, затем отделение всей Ленинградской области с Карелией и Санкт-Петербургом от России, задуманное кое-кем раздробление всей России на части (начавшееся с тщательно подготовленного раскола СССР), потом присоединение Ингерманландии к Финляндии или Швеции... Прекрасная перспектива и Росимущество её поддерживает.
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