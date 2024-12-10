Кирху Вуоксела под Приозерском передали Церкви Ингрии. Она должна стать частью «Парка-Библии»

Старинная кирха Вуоксела на мысу Вуоксы под Приозерском стала собственностью Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Об этом 10 декабря сообщает телеграм-канал петербургского прихода Святой Анны — Анненкирхе.

Вуоксела находится там, где планируется возведение «Парка-Библии», христианского арт-парка рядом с базой «Вуокса Хутор».

Кирху Вуоксела, построенную в 1928–1929 годах по проекту архитектора Илмари Лауниса, 28 ноября передало в собственность Церкви Ингрии МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти.

«Обретение кирхи Вуоксела — очень радостная и благая новость!» — говорится в публикации Анненкирхе. «Здание церкви требует основательного восстановления, но нам не привыкать работать с заброшенными строениями. Надеемся и верим, что её удастся привести в безопасное состояние».

В будущем в восстановленной кирхе планируется проводить богослужения и другие духовные и миссионерские мероприятия.

Сама Анненкирхе в 2025 году закроется на время проведения масштабной реконструкции.