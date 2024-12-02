Анненкирхе планирует обустроить христианский арт-парк в Ленинградской области к 2030 году

В Приозерском районе Ленобласти планируют создать христианский арт-парк рядом с базой «Вуокса Хутор». Анненкирхе уже купила саму базу отдыха и ведет переговоры о развитии прилегающих территорий. Арт-парк может открыться для посетителей через пять лет — отмечает 2 декабря телеграм-канал «Ротонда».
Анненкирхе представила проект арт-парка в ноябре, на выставке «Архитектура духа» в рамках ежегодного фестиваля «Открытый город». Концепцию разработали петербургские студенты-архитекторы из Академии Штиглица в сотрудничестве с пастором Евгением Раскатовым, кураторами Светланой Ивашкевич, Полиной Светозаровой и Варварой Кудреватой.
По словам представителей лютеранской церкви, главная задумка будущего арт-парка в том, чтобы его посетители могли узнать больше об основных библейских сюжетах и словно оказаться внутри них. По будущему парку продуман маршрут через десять главных событий Библии: «Сотворение мира», «Всемирный потоп», «Вавилонская башня», «Египет», «10 заповедей», «Храм», «Рождество», «Служение», «Воскрешение», «Апокалипсис». Каждая локация учитывает особенности природного ландшафта. Так, зона «Сотворение мира» будет пролегать через яблоневый сад, а «Всемирный потоп» интегрирован в настоящее болото.
В арт-парке организуют зоны с кафе и лектории, которые будут соседствовать с пространствами «тихого» искусства и детскими площадками.
«Важная составляющая христианства — это свобода выбора. Поэтому и в арт-парке каждый будущий посетитель сможет сам выбрать путь — следовать извилистому маршруту через все события или же пройти по прямой аллее, соединяющей начало и конец парка», — отмечают представители Анненкирхе.
Развитие базы «Вуокса Хутор» и строительство арт-парка уже обсуждали в правительстве Ленобласти. Этот объект может быть полезен для развития туризма в регионе.
Как сообщает «Ротонда», лютеранской церкви принадлежит 50 гектаров земли рядом с базой отдыха. В проект арт-парка хотят включить также две полузаброшенные кирхи и часть государственных земель рядом. В этой местности церковь готова организовать велодорожки и экотропы. На сегодня рядом с базой «Вуокса Хутор» верующие уже высадили 500 яблонь и очистили лес от мусора.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Анненкирхе на масштабную реставрацию.
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