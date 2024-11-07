Анненкирхе закрывается на масштабную реставрацию. Работы займут около 2 лет

Лютеранская церковь святой Анны (Анненкирхе) в Петербурге в 2025 году закроется на время проведения масштабной реконструкции. Об этом 7 ноября сообщили в официальном паблике «Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны» в соцсети «ВКонтакте».

«По рассчитываемым срокам это будет лето 2025 года, а сами работы займут около 2 лет», — говорится в сообщении.

О новом облике Анненкирхе позаботился Сергей Кузнецов — главный архитектор Москвы, первый зампредседателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству. Он является автором проекта преображения интерьеров. Концепция была согласована экспертами КГИОП и представителями Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о концепции, показывала рендеры и беседовала с Сергеем Кузнецовым о его видении будущего здания евангелическо-лютеранской церкви святой Анны и о том, как мог бы развиваться Петербург в целом.

«Уже начинаем скучать по вам…» — обратилась к гостям администрация Анненкирхе и призвала планировать посещение выставок, концертов и богослужений, пока двери еще открыты.