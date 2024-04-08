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    В Совете по сохранению культурного наследия поддержали концепцию главного архитектора Москвы по Анненкирхе

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    В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обсудили концепцию решения интерьеров Анненкирхе, которую представил архитектор Сергей Кузнецов, также являющийся главным архитектором Москвы. Об этом рассказали 8 апреля в КГИОП.

    Сама концепция известна с 2023 года — «Фонтанка» о ней рассказывала, показывала рендеры и беседовала с Сергеем Кузнецовым о его видении будущего здания евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны и о том, как мог бы развиваться Петербург в целом.

    «Наш проект я бы назвал преображением церкви Святой Анны, — прокомментировал Кузнецов свою задачу. — Я хочу быть максимально деликатным и идти от того, как пространство Анненкирхе уже сложилось, как оно сейчас живет и будет жить в будущем. Может, сделать его где-то более удобным. Предложить какие-то более элегантные решения. Но не навязывать своего личного видения всего здания целиком».

    Он также добавил, что в своей концепции четко разделяет слои истории церкви, каждый из которых будет представлен в интерьере: реконструкция по проекту Юрия Фельтена в 1779 году, превращение объекта в кинотеатр, пожар и новая жизнь Анненкирхе.

    «В силу исторических обстоятельств и необходимости послевоенного восстановления города мы следовали принципам Ленинградской школы реставрации. Предлагаемая концепция интерьеров Анненкирхе — прекрасная иллюстрация применения Венецианской хартии в Петербурге. Такие примеры можно пересчитать по пальцам: Петровские ворота Петропавловской крепости, Агатовые комнаты в Царском Селе», — прокомментировала решение директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

    Среди тех, кто высказался в пользу проекта, — заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик и руководитель Архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн.

    Эксперты дали свои рекомендации в части дальнейшей работы с лестницей, полом, ограждением галереи центрального зала церкви — Сергей Кузнецов заверил, что они будут учтены.

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    АнненкирхеРеставрацияНаследие
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