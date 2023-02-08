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    Выставки

    Главный архитектор Москвы показал, как отреставрирует Анненкирхе. Загляните внутрь нее в 3D

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    В ходе открытия выставки угольной графики «Из огня» Сергея Кузнецова в Анненкирхе представили проект реставрации здания. Свое видение в 3D-моделях и изображениях показали главный архитектор Москвы и архитектурное бюро «Камень».

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    Пока что проект еще не проходил согласований — это только первые идеи и концепция. По ней можно судить о желании архитекторов сохранить как особую черту внешнего облика храма страницу его истории с пожаром. Обгоревшие стены в нем соседствуют с новейшими материалами, а само здание сохраняет обе функции — и духовного, и культурного центра.

    В сети также можно виртуально побывать внутри будущего здания — с помощью объемных виртуальных моделей (их можно вращать, нажав «мышкой» на иллюстрации — Прим.ред.).

    В интервью «Фонтанке» Сергей Кузнецов объяснил, что радикальных изменений и перепланировок команда делать не намерена. Подробности о сроках реализации, о том, как родилось сотрудничество, и видении в целом Петербурга главным архитектором Москвы — читайте в его интервью в ближайшее время.

    Пожар в Церкви Святой Анны (Анненкирхе) произошел 6 декабря 2002 года. Незадолго до этого на заседании городского правительства было принято решение вернуть здание Лютеранской церкви, а функционировавший в здании кинотеатр «Спартак» ликвидировать или реорганизовать юридически. Тогда же из здания были выселены прежние арендаторы, намеревавшиеся переделать его под ночной клуб.

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    АрхитектураПроектРеставрацияАнненкирхе
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