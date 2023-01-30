В Анненкирхе откроется выставка работ главного архитектора Москвы. Вход свободный

Проект символически называется «Из огня» — на выставке будет угольная графика Сергея Кузнецова. Организаторы отмечают, что в работах художника и архитектора дома и города становятся «одушевленными предметами» — в опаленной церкви Святой Анны это должно смотреться особенно эффектно.
Выставка графики художника и главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова в Анненкирхе обещает занятное зрелище для ценителей смысловых пересечений и наслоений. В опаленной огнем лютеранской церкви вы увидите работы, сделанные углем, название «Из огня» отсылает к происхождению угля как материала и одновременно к судьбе церкви. Кураторы приводят цитату Кузнецова: «Будучи единственной стихией, не сходящей на землю сверху, а стремящейся наверх, огонь становится частью созидания и творчества и возвращает себе свой креативный смысл».
Сергей Кузнецов родился в Москве в 1977 году, в 2012-м стал главным архитектором города. Среди его работ — Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, парк «Зарядье», терминал аэропорта «Толмачево», стадион «Краснодар», Музей архитектурного рисунка в Берлине, Дворец водных видов спорта в Казани. Архитектор придерживается позиции, что «архитектура должна быть неизбежно привязана к месту», а универсальной «современной архитектуры» не существует. Тезис, близкий петербургскому контексту. Кроме «огненной» метафоры художник в контексте выставки напоминает: «Живопись как процесс не имеет конкретной цели, как не имеет и ярко сформированного начала или четкого конца». Тоже вполне петербургский подход — гедонистический, не иерархичный, завязанный на ценности процесса.
Среди зданий, которые запечатлел художник, — стамбульская Айя-София, петербургский Дом Зингера, московский Собор Василия Блаженного.
Выставка работ Сергея Кузнецова «Из огня» пройдет в Анненкирхе с 8 по 26 февраля 2023 г. Вход свободный, 0+
Анастасия Семенович