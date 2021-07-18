Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Наталья мечтает составить атлас руинированных красот, пока они окончательно не стали жертвами времени или... реставрации. «Если начинать спасать, можно нарушить умирание того, что восстановить невозможно», — считает она.

В коллекции петербурженки уже более 70 «тайных мест», в некоторые из которых не так просто добраться, даже имея точные координаты. О том, как родилась страсть к нетипичному краеведению, где в Ленобласти самая высокая концентрация «заброшек» и почему она не дает подсказок другим путешественникам, Наталья рассказала «Фонтанке».



Идея исследовать заброшенные достопримечательности возникла из страсти к мотоциклам. «Мне всегда хотелось сесть на мотоцикл. Сначала казалось, что это невозможно, но потом собралась с духом и получила права. Сначала ездила по городу или выезжала недалеко, но потом мне захотелось делать более дальние поездки, под них была нужна цель», — рассказывает Наталья.

Первая поездка на форт Ино в августе 2017 года так понравилась, что мотопутешествия стали регулярным мероприятием — они давали ощущение цели и позволяли открывать новые места с интересной историей. «Выбор пал на «заброшки», так как хотелось увидеть что-то новое, о чем не так много людей знает. Если ехать в Павловск или Гатчину, это понятная трасса и понятный маршрут, и сами места более-менее виденные, а вот доехать до чего-то таинственного было интересно», — рассказывает Наталья.

За четыре года она посетила более 70 заброшенных усадеб, церквей и военных укреплений в Ленинградской области, Карелии и других соседних регионах. О своих исследованиях она рассказывает в инстаграме, публикуя фото и рассказ о судьбе здания. Критерий выбора «заброшек» — атмосферность, необычная историческая судьба и реальная удаленность от обычных туристических троп.



«Хочется увидеть что-то такое, что не часто посещается и не входит в признанные объекты культурного наследия. Под Петербургом есть «заброшки», которые известны и уже восстанавливаются. Например, Ропшинский дворец — уже стройка. Но если у какой-то заброшенной церкви нет опубликованной большой истории, это тоже не повод к ней не ехать и не смотреть», — объясняет Наталья свой подход.



Новые идеи, как правило, подбрасывает сам инстраграм через рекомендации. В «Яндексе» тоже находятся фотографии и координаты «заброшек». Хотя даже с такими знаниями путешествие может превратиться в квест — руины могут оказаться в лесу, где плохо работает навигатор или на частной территории. Но делиться лайфхаками о том, как добраться в конкретную точку, Наталья не стремится.

«Есть места, где ещё можно что-то расхитить. И если кому-то понравилась картинка, не так сложно выяснить самостоятельно, как туда доехать», — говорит она. Тем не менее Наталья планирует собрать опыт четырехлетних путешествий и создать что-то вроде атласа необычных мест — с фотографиями, историей и впечатлениями.



«Исследование края колесами меняет восприятие, начинаешь понимать, где что располагалось в прошлые времена. То, что сейчас выглядит руинами, затерянными в полях или лесах, могло быть усадьбой, которая что-то производила, или церковью, куда ходили живущие рядом люди. Для меня это чувство края, разрушающиеся здания дают понимание корней», — говорит Наталья. Но, в отличие от других краеведческих блогов, цель привлечь внимание к разрушающимся историческим зданиям она не преследует.

«Не знаю, нужно ли все сохранять и спасать. Во-первых, спасать уже бывает нечего. Во-вторых, чаще всего это будет новоделом и уже не так красиво», — считает она.

10 мифов и фактов о «заброшках» под Петербургом (из блога Натальи Луковниковой)



1. «Заброшка» находится где-то далеко, где давно не ступала нога человека Оказывается, что вовсе нет. Часто (но не всегда, конечно) заброшенное место располагается прямо на довольно оживленной трассе, откуда его даже видно. Вокруг может располагаться частная территория, небольшое поселение с жилыми домами, действующее кладбище (если речь идет о церкви).



Самым ярким примером является дворец в Гостилицах, которые вообще как проходной двор, с точки зрения активности автомобильного движения.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться







2. «Заброшки» — это легкий доступ, они никогда не охраняются

О, вот уж совсем нет. Препятствия могут быть чисто физические — плохая, особенно для мотоцикла, дорога (грейдер какой-нибудь), заросли растений выше вашей головы и то, что здание оказалось на частной или охраняемой территории (тогда не знаешь, можно ли войти, будет ли кто-то против, какие риски для жизни имеются).

В моей истории самое бедное документирование — дача Агафона Фаберже. Обитатель с собакой агрессивно предложил удалиться, хотя даже непонятно, находился ли он там сам официально.

А самая непростая история с транспортной доступностью — батарея Каарнайоки, сдавшаяся со второго подхода (теперь к ней добавилась батарея Ярисевя, но вот ее как раз пока я и не покорила).



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться







3. «Заброшка» никому не принадлежит и не охраняется государством

Увы, нет. Часто здание выкуплено или посчитано государством. Рядом с ним может быть отметка о том, что это памятник архитектуры или охраняемый государством объект, но это ничего не меняет в состоянии сооружения. Также смотри предыдущий пункт. Иногда бывает информация, что кто-то купил здание, но не потянул его восстановление. Иногда, при наличии целого здания, оно просто закрыто на замки, и это даже хорошо для его сохранности.



Яркий пример — усадьба Руново, которая мало того что деревянная, так и почти полностью сгоревшая. Находится среди частных домов, но совершенно не охраняется. При этом табличка об охране государством исправно висит на сохранившейся стене.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться









4. О «заброшках» не заботятся Чаще всего, да. Но бывают вполне обжитые места, которые находятся либо в процессе приостановленной реставрации, либо как-то поддерживаются присутствием, если нет возможности восстанавливать. Это особенно касается церквей.

В моих поездках — это Церковь Вознесения Господня в Самро, где был обнаружен вполне используемый алтарь и другие элементы церковного быта.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться









5. «Заброшки» — это атмосферно и красиво Соглашусь, что чаще да, но иногда настолько мало от них осталось, что нет. Особенно, если здание было деревянное, и элементы украшений — тоже.

Самое печальное и невзрачное виденное мною зрелище — усадьба Рекково. Мало того, что это самые высокие зонтичные растения (смотри пункт о легком доступе), которые не очень просто преодолеть, так и остались от былого величия буквально только доски, хотя раньше вокруг был даже парковый ансамбль.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться









6.« Заброшки» — это обязательно про что-то очень старое Чаще относительно да, но и достаточно новое и интересное строение не застраховано от такой судьбы.

Из моих поездок, даже немного «пошедших по рукам», — это дом с шаром в поселке Высокоключевом, построенный в 1970-е гг.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться









7. «Заброшек» везде одинаковое количество Не знаю, как в других регионах нашей Родины, но Ленинградская область наполнена ими весьма неравномерно. Из посещенного мною «заброшек» больше всего в Гатчинском районе, меньше всего — в Приозерском. Можно делать разные выводы о том, почему это так, но пока не будем.

Именно поэтому особенно ценна поездка в кирху Вуоксела (она, кстати, обладает признаками пункта 2 во всех отношениях), ибо найти что-то настолько удивительное в этом районе довольно тяжело.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться









8. Деревянные здания в нашем климате не выживают Оказывается, это не вполне так. Да, объекты, построенные по достаточно «современным» технологиям, сохраняются хуже. На их сохранность больше влияют пожары. Но более «старые» технологии строительства, особенно при эпизодическом поддерживающем вмешательстве людей, могут выглядеть хорошо.

Из последних находок — церковь 18 века в деревне Маньга, Карелия.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться









9. Если здание заброшено, то никакой исторической значимости у него и не было Увы, нет. Наоборот, фактически с каждым из зданий оказывается связана большая история — это и царские, и княжеские, и купеческие, и промышленные фамилии (Елисеевы, Фаберже, Половцевы и многие другие). Но это не уберегает их от разрушения.

Например, усадьба Врангеля в Торосово не охраняется, на ней нет государственной отметки, несмотря на историю фамилии и отдельно взятых личностей.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться









10. Сейчас в информационном пространстве легко найти координаты и историю заброшенного места

Да, так и есть. Я признаюсь, что ищу информацию о следующем месте посещения в интернете. Часто можно найти координаты, часто объект даже уже нанесен на карту. И обычно все получается, хотя сильно лесные объекты (ту же батарею Каарнайоки) найти среди черники не всегда бывает легко. Но есть и еще один момент — иногда «заброшки» просто исчезают окончательно и бесповоротно.

Например, по свидетельствам встреченных местных жителей были разобраны по огнеупорным кирпичикам известковые печи в Сяглицах. Сейчас можно только предположить место, где они находились, хотя сети полнятся красивыми картинками пузатеньких печей. Их больше нет. И к таким историям надо быть готовыми.



Фото: Наталья Луковникова/Facebook Поделиться Поделиться







Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

