Глава ВОЗ сообщил о семи миллионах официальных жертв коронавируса. Реальное число может быть в три раза выше

В мире зарегистрировали семь миллионов погибших от вируса COVID-19. Об этом на брифинге 10 декабря заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус и подчеркнул, что реальное число смертей в несколько раз больше.
«В общей сложности Всемирной организации здравоохранения сообщили о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.
По состоянию на июль этого года в мире было зарегистрировано более 775 миллионов подтвержденных случаев коронавируса.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал «Гам-VLP-мультивак» — самую современную отечественную вакцину для профилактики COVID-19, действующую сразу против нескольких его многочисленных штаммов.
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