Глава ВОЗ сообщил о семи миллионах официальных жертв коронавируса. Реальное число может быть в три раза выше

В мире зарегистрировали семь миллионов погибших от вируса COVID-19. Об этом на брифинге 10 декабря заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус и подчеркнул, что реальное число смертей в несколько раз больше.