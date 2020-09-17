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17.09.2020 16:10
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В независимом книжном «Все свободны» объяснят, как смотреть на тело и власть с точки зрения анархизма

В независимом книжном «Все свободны» (Некрасова, 23) состоится презентация книги «Власть и тело» философа Марии Рахманиновой. Поговорить о непростых, но важных категориях можно будет в среду, 23 сентября, в 19:00. Вход свободный. (18+)

Философ Мария Рахманинова представит в Петербурге книгу «Власть и тело», выпущенную в издательстве «Радикальная теория и практика». На встрече будут поднимать вопросы взаимоотношений политики и телесности и обсудят, как любая власть ограничивает доступ человека к разного рода практикам и знаниям.

Фото: предоставлено организаторами

Сложность темы объясняется еще и тем, что в основу книги легла докторская диссертация Рахманиновой под названием «От эпистемологии власти к онтологии тела: социально-философский анализ». Книгу выпустили благодаря краудфандингу. В поддержку издания высказались философ Александр Погребняк, философиния и киберфеминистка Алла Митрофанова, а также философ и публицист Петр Рябов.

«Все те потенциальные читатели книги, кто стремится к преодолению и постепенному уничтожению сферы политического (то есть властных отношений) и кто интуитивно не любит власть, но не вполне понимает, что это такое, как она рождается, существует, постепенно проникает в наши души и тела, как незаметно подчиняет себе наши повседневные практики, найдут в книге Марии Рахманиновой богатейшую пищу для размышлений и дискуссий», — такую рекомендацию книге дал Петр Рябов.

Рахманинова рассуждает об абстрактных категориях с точки зрения современного анархизма и анархофеминизма, а еще включает проблему в контекст искусства, показывая, как деятели эпохи модерна выступали против контроля и какое место телесность занимала в эстетической системе Казимира Малевича.

Поговорить с доктором философских наук Марией Рахманиновой можно будет в среду, 23 сентября, в независимом книжном магазине «Все свободны» (Некрасова, 23). Встреча начнется в 19:00. Вход свободный.

Елена Васильева

Фото: предоставлено организаторами

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