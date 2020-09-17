В Германии футбольный клуб проиграл со счетом 0:37, соблюдая социальную дистанцию
Немецкий футбольный клуб «Рипдорф-Мольцен» потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:37 от «Хольденштедта» в рамках чемпионата третьей лиги земли Нижняя Саксония. Как сообщает местное издание stuttgarter-zeitung.de, столь разгромный счет получился из-за того, что игроки проигравшей команды соблюдали социальную дистанцию.
Футбольный клуб из Германии проиграл со счетом 0:37, соблюдая правила соцдистанцирования во время матча— Газета SNTAT (@gazeta_sntat) September 17, 2020
Матч «Рипдорф / Мольцен II» — «Холденштедт» прошёл курьёзно — игроки команды «Рипдорф / Мольцен II» просто наблюдали за действиями соперников с безопасного расстояния. pic.twitter.com/EOJ30uN1U4
Накануне матча выяснилось, что футболисты «Хольденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом. Все тесты футболистов дали отрицательные результаты на COVID-19, однако «Рипдорф-Мольцен» все равно добивался переноса матча, так как с момента контакта прошло меньше 14 дней. Команде в этой просьбе было отказано.
Более того, руководство лиги пригрозило «Рипдорфу» серьезным штрафом за отказ от участия в игре. Тогда футболисты этой команды решили сыграть с соблюдением социальной дистанции с соперниками и друг с другом. По ходу встречи они не шли в отбор и вообще старались держаться на расстоянии 1,5–2 метров. Ни одного гола при такой тактике им забить не удалось.