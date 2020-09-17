В Японии к работе приступил новый премьер-министр

Новый глава правительства, который накануне назначил глав министерств, сообщил, что заместители министров будут назначены в пятницу.

«Я хочу оправдать ожидания людей, создав кабинет министров, который работает для людей и добивается результатов», — сказал Сугу.

Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга приступил к работе 17 сентября, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Суга ранее отмечал, что намерен сохранить политику, которой придерживался его предшественник на посту японского премьера Синдзо Абэ, в том числе в сфере экономики. Его новый экономический курс, прозванный «абэномика», был разработан для вывода страны из затянувшегося периода стагнации.

Необходимость избрания нового премьер-министра возникла после того, как в конце августа Синдзо Абэ заявил о своем намерении уйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания.

До назначения на пост премьера Суга занимал должность генерального секретаря кабинета министров Японии.