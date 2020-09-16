Тихановская выступит в Европарламенте

«Сегодня я поговорил со Светланой Тихановской о глубоко тревожной ситуации в Белоруссии. Она приняла наше приглашение посетить Европарламент. Парламент един с народом Беларуси в его борьбе за демократию, за свободный выбор будущего своей страны», - написал он.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко «нелегитимным президентом».