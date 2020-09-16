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16.09.2020 21:10
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Тихановская выступит в Европарламенте

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тизхановская приняла приглашение посетить Европарламент, заявил его председатель Давид Сассоли 16 сентября.

«Сегодня я поговорил со Светланой Тихановской о глубоко тревожной ситуации в Белоруссии. Она приняла наше приглашение посетить Европарламент. Парламент един с народом Беларуси в его борьбе за демократию, за свободный выбор будущего своей страны», - написал он.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко «нелегитимным президентом».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. По всей стране начались массовые протестные акции оппозиции.

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Комментарии (1)

sektor7
Ее право выступать где хочет с лекциями.
Лишь бы оплачивался ей труд.
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