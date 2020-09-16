Тихановская выступит в Европарламенте

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тизхановская приняла приглашение посетить Европарламент, заявил его председатель Давид Сассоли 16 сентября.
Today, I spoke with Sviatlana Tsikhanouskaya on the deeply concerning situation in #Belarus. She accepted our invitation to the @Europarl_EN.— David Sassoli (@EP_President) September 16, 2020
Parliament is united behind the people of Belarus in their fight for democracy, to freely choose the future of their country. pic.twitter.com/2BgLYC0hni
«Сегодня я поговорил со Светланой Тихановской о глубоко тревожной ситуации в Белоруссии. Она приняла наше приглашение посетить Европарламент. Парламент един с народом Беларуси в его борьбе за демократию, за свободный выбор будущего своей страны», - написал он.
Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европарламента, назвал главу Белоруссии Александра Лукашенко «нелегитимным президентом».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. По всей стране начались массовые протестные акции оппозиции.