Пенсионерку в Петергофе две недели атаковали мошенники. Они получили два миллиона и заинтересовались квартирой

Жительница Петродворцового района Петербурга отдала мошенникам два миллиона рублей, надеясь их застраховать. Она поняла, что ее обманули, когда речь зашла про квадратные метры.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября, накануне в районном ОМВД сотрудники слушали рассказ 82-летней пенсионерки. Она объясняла, как потеряла два миллиона рублей. Еще 20 августа ей позвонили якобы из Фонда социального страхования и предложили обезопасить свои вклады. В июле с ее карты списали 86 тысяч, так что защититься от мошенников ей показалось не лишним. Чтобы деньги остались целы, женщине предложили их снять со счета и передать курьеру, что она и сделала. Молодой человек появился в дверях, как только пенсионерка вернулась из банка, забрал 1,6 млн и выдал «приходно-кассовый ордер».

