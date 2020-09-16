Пенсионерку в Петергофе две недели атаковали мошенники. Они получили два миллиона и заинтересовались квартирой
Жительница Петродворцового района Петербурга отдала мошенникам два миллиона рублей, надеясь их застраховать. Она поняла, что ее обманули, когда речь зашла про квадратные метры.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября, накануне в районном ОМВД сотрудники слушали рассказ 82-летней пенсионерки. Она объясняла, как потеряла два миллиона рублей. Еще 20 августа ей позвонили якобы из Фонда социального страхования и предложили обезопасить свои вклады. В июле с ее карты списали 86 тысяч, так что защититься от мошенников ей показалось не лишним. Чтобы деньги остались целы, женщине предложили их снять со счета и передать курьеру, что она и сделала. Молодой человек появился в дверях, как только пенсионерка вернулась из банка, забрал 1,6 млн и выдал «приходно-кассовый ордер».
На следующий день ей снова позвонили из того же фонда и поинтересовались, а как же остальные вклады. По той же схеме в двух банках она сняла еще по 250 тысяч, так же стремительно появился курьер, которому она отдала 400 тысяч.
Из фонда снова начали звонить, но страховать женщине больше было нечего. Тогда мошенники поинтересовались, а в собственности ли квартира и на кого оформлена. Тогда пенсионерка прозрела и пошла к полицейским.
Возбуждено уголовное дело.