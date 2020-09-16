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16.09.2020 09:04
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Пенсионерку в Петергофе две недели атаковали мошенники. Они получили два миллиона и заинтересовались квартирой

Жительница Петродворцового района Петербурга отдала мошенникам два миллиона рублей, надеясь их застраховать. Она поняла, что ее обманули, когда речь зашла про квадратные метры.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября, накануне в районном ОМВД сотрудники слушали рассказ 82-летней пенсионерки. Она объясняла, как потеряла два миллиона рублей. Еще 20 августа ей позвонили якобы из Фонда социального страхования и предложили обезопасить свои вклады. В июле с ее карты списали 86 тысяч, так что защититься от мошенников ей показалось не лишним. Чтобы деньги остались целы, женщине предложили их снять со счета и передать курьеру, что она и сделала. Молодой человек появился в дверях, как только пенсионерка вернулась из банка, забрал 1,6 млн и выдал «приходно-кассовый ордер».

На следующий день ей снова позвонили из того же фонда и поинтересовались, а как же остальные вклады. По той же схеме в двух банках она сняла еще по 250 тысяч, так же стремительно появился курьер, которому она отдала 400 тысяч.

Из фонда снова начали звонить, но страховать женщине больше было нечего. Тогда мошенники поинтересовались, а в собственности ли квартира и на кого оформлена. Тогда пенсионерка прозрела и пошла к полицейским.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

Бабушка Лягушка
Мне в таком случае жаль не бабку, а ее несчастных детей и внуков, потому как тупая старуха прос#@ла их будущее. Такие истории сплошь и рядом - старые ватники не дают молодым развиваться, удерживают рядом с собой манипулятивными приемами с имуществом, готовы в пух и прах изничтожить отношения с близкими, но квартиру получите только когда я "впередногами". А стОит ушлому Васе представиться важным курицей или посланником божьим, так старье и радо все приданое родных детей разбазарить... Время идет, а ничего так и не меняется - как жили по Достоевскому, так и живем, ну разве что привычное средневековье современным Пелевиным разбавилось...
costacarlic
Сотрудников банка нужно наказать,чтобы не выдавали по первому требованию такие суммы пожилым людям,а спрашивали,хотя бы о причинах таких больших снятий наличных
Alex000
Я даже не знаю, кому из всех перечисленных больше посочувствовать в этой истории.

Наверное ФСС, они вообще не при чём.
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