Материнский капитал предлагают разрешить тратить на ремонт жилья

Сферу использования материнского капитала в России хотят расширить. Пока это только идея, однако в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и парламентских фракциях говорят о готовности поддержать проект.
Как пишут 16 сентября «Известия», президентское движение ОНФ провело мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей и намерено вскоре обратиться в правительство с инициативой. Дать возможность потратить маткапитал на ремонт — лишь одно из предложений. Изначально оно поступило из «Союза матерей», говорят в ОНФ.
«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жильё, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», — поясняет руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова. По её словам, именно эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей»: за неё высказались 46% респондентов, а, например, за приобретение автомобиля — 44%.
Сейчас маткапитал составляет 466 617 рублей на первого ребёнка и 616 617 рублей на второго. В 2021 году его обещают проиндексировать на 3,7%. 1 марта президент Путин подписал закон о продлении программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией.