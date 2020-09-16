Материнский капитал предлагают разрешить тратить на ремонт жилья

Сферу использования материнского капитала в России хотят расширить. Пока это только идея, однако в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и парламентских фракциях говорят о готовности поддержать проект.

Как пишут 16 сентября «Известия», президентское движение ОНФ провело мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей и намерено вскоре обратиться в правительство с инициативой. Дать возможность потратить маткапитал на ремонт — лишь одно из предложений. Изначально оно поступило из «Союза матерей», говорят в ОНФ.