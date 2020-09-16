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16.09.2020 08:39
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Материнский капитал предлагают разрешить тратить на ремонт жилья

Сферу использования материнского капитала в России хотят расширить. Пока это только идея, однако в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и парламентских фракциях говорят о готовности поддержать проект.

Как пишут 16 сентября «Известия», президентское движение ОНФ провело мониторинг наиболее востребованных мер поддержки семей и намерено вскоре обратиться в правительство с инициативой. Дать возможность потратить маткапитал на ремонт — лишь одно из предложений. Изначально оно поступило из «Союза матерей», говорят в ОНФ.

«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жильё, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», — поясняет руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова. По её словам, именно эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей»: за неё высказались 46% респондентов, а, например, за приобретение автомобиля — 44%.

Сейчас маткапитал составляет 466 617 рублей на первого ребёнка и 616 617 рублей на второго. В 2021 году его обещают проиндексировать на 3,7%. 1 марта президент Путин подписал закон о продлении программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

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Комментарии (4)

Mazzzz
В правильном направлении движемся !Какой позор , дожили , что ремонт люди не могут потянуть самостоятельно . В ближайшее время , необходимо принять закон , разрешающий тратить материнский капитал, только на налоги и круг замкнётся . И налог ввести на детей !
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