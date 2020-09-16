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16.09.2020 00:49
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Военные Балтфлота эвакуировали раненого моряка с иностранного сухогруза в Финском заливе

Член экипажа гражданского сухогруза под флагом Нидерландов получил тяжёлые травмы при выполнении судовых работ. Ему на помощь пришли моряки Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

О случившемся 15 сентября сообщает министерство обороны РФ. По данным ведомства, сигнал о травмированном на борту грузового судна EEMSBORG (Нидерланды) поступил от дежурного капитана. Член экипажа пострадал при выполнении судовых работ и нуждался в срочной госпитализации.

На берег его доставили на быстроходном патрульном катере «Раптор» со специалистами аварийно-спасательного отряда базы. «Несмотря на сложные метеоусловия, военнослужащие Балтийского флота сняли раненого иностранного гражданина с грузового судна и доставили его в Кронштадт, где передали бригаде скорой медицинской помощи», - рассказали в военном ведомстве.

По данным сервиса MarineTraffic, EEMSBORG встал на якорь в Петербурге 14 сентября, в Финский залив судно прибыло из шведского порта Сундсвалль.

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