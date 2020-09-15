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15.09.2020 22:12
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Печать

В Москве отменили показ фильма в поддержку художницы Юлии Цветковой. Сначала Vulva 3.0 посмотрят силовики

Фильм в поддержку обвиняемой в распространении порнографии художницы Юлии Цветковой не удалось увидеть широкому кругу зрителей. Перед презентацией в картине будут искать откровенные сцены и нетрадиционную любовь.

Как сообщает «Медуза», дизайн-завод «Флакон» отменил презентацию фильма Vulva 3.0, которая должна была состояться 15 сентября. Перед показом на территорию завода пришли силовики, которые не пожелали оставаться молчаливыми зрителями.

«Нам пришлось отменить [показ], потому что фильм вызвал неоднозначную реакцию властей», - объяснил представитель «Флакона».

Как рассказал куратор показа Андрей Паршиков «МБХ медиа», визиту правоохранителей предшествовал анонимный звонок на Петровку с предупреждением о пропаганде гомосексуализма, которую якобы стоит ждать на презентации. Начальник отдела полиции порекомендовал Паршикову притормозить показ и дать полицейским просмотровую копию Vulva 3.0, чтобы те «посмотрели и удостоверились». Куратор добавил, что согласился.

Представитель «Флакона» сообщил, что фильм будет отправлен на экспертизу, по её итогам примут решение о публичном показе.

Художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины».

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Комментарии (1)

Nerevar
Она не ЛГБТ, она фем-активистка.
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