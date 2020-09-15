В Москве отменили показ фильма в поддержку художницы Юлии Цветковой. Сначала Vulva 3.0 посмотрят силовики
Фильм в поддержку обвиняемой в распространении порнографии художницы Юлии Цветковой не удалось увидеть широкому кругу зрителей. Перед презентацией в картине будут искать откровенные сцены и нетрадиционную любовь.
Как сообщает «Медуза», дизайн-завод «Флакон» отменил презентацию фильма Vulva 3.0, которая должна была состояться 15 сентября. Перед показом на территорию завода пришли силовики, которые не пожелали оставаться молчаливыми зрителями.
«Нам пришлось отменить [показ], потому что фильм вызвал неоднозначную реакцию властей», - объяснил представитель «Флакона».
Как рассказал куратор показа Андрей Паршиков «МБХ медиа», визиту правоохранителей предшествовал анонимный звонок на Петровку с предупреждением о пропаганде гомосексуализма, которую якобы стоит ждать на презентации. Начальник отдела полиции порекомендовал Паршикову притормозить показ и дать полицейским просмотровую копию Vulva 3.0, чтобы те «посмотрели и удостоверились». Куратор добавил, что согласился.
Представитель «Флакона» сообщил, что фильм будет отправлен на экспертизу, по её итогам примут решение о публичном показе.
Художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова попала под обвинение в распространении порнографии из-за рисунков женского тела в паблике «Монологи вагины».