В Москве отменили показ фильма в поддержку художницы Юлии Цветковой. Сначала Vulva 3.0 посмотрят силовики

Фильм в поддержку обвиняемой в распространении порнографии художницы Юлии Цветковой не удалось увидеть широкому кругу зрителей. Перед презентацией в картине будут искать откровенные сцены и нетрадиционную любовь.



Как сообщает «Медуза», дизайн-завод «Флакон» отменил презентацию фильма Vulva 3.0, которая должна была состояться 15 сентября. Перед показом на территорию завода пришли силовики, которые не пожелали оставаться молчаливыми зрителями.



«Нам пришлось отменить [показ], потому что фильм вызвал неоднозначную реакцию властей», - объяснил представитель «Флакона».

