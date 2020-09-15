В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеосъемка с набережной канала Грибоедова незадолго до сцены, в которой главную роль сыграл инспектор ППСП Дмитрий Зайцев. Петербургское ГУ МВД справедливо распространило запись с поступком лейтенанта, снявшего Дарью с перил. Но таким образом в тени остались обычные петербуржцы, в которых местная Офелия пробудила те же благородные чувства. «Фонтанка» восстанавливает справедливость, публикуя видео первого спасения.

До вмешательства полицейских в судьбу босоногой Дарьи с канала Грибоедова отзывчивость проявили простые петербуржцы. 22-летняя девушка проявила завидное упорство в преодолении перил.

Оно случилось тем же утром 15 сентября. Обстановка на канале Грибоедова та же. Дарья стояла на набережной, сняв куртку и разувшись. Прохожие не просто среагировали на странную фигуру, но и провели с ней несколько минут, перед уходом пытаясь убедиться, что Дарья не передумает. Пример инспектора Зайцева показал, что передумала.



Вмешательство полиции предрешило судьбу девушки, приехавшей из Ангарска. Скорой помощью ее отправили в психоневрологический диспансер.