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15.09.2020 19:22
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Кастинг спасателей устроила петербургская Офелия. Лейтенант Зайцев был не первым ее мужчиной

До вмешательства полицейских в судьбу босоногой Дарьи с канала Грибоедова отзывчивость проявили простые петербуржцы. 22-летняя девушка проявила завидное упорство в преодолении перил.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеосъемка с набережной канала Грибоедова незадолго до сцены, в которой главную роль сыграл инспектор ППСП Дмитрий Зайцев. Петербургское ГУ МВД справедливо распространило запись с поступком лейтенанта, снявшего Дарью с перил. Но таким образом в тени остались обычные петербуржцы, в которых местная Офелия пробудила те же благородные чувства. «Фонтанка» восстанавливает справедливость, публикуя видео первого спасения.

«Фонтанка.ру»

Оно случилось тем же утром 15 сентября. Обстановка на канале Грибоедова та же. Дарья стояла на набережной, сняв куртку и разувшись. Прохожие не просто среагировали на странную фигуру, но и провели с ней несколько минут, перед уходом пытаясь убедиться, что Дарья не передумает. Пример инспектора Зайцева показал, что передумала.

Вмешательство полиции предрешило судьбу девушки, приехавшей из Ангарска. Скорой помощью ее отправили в психоневрологический диспансер.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260868031
Камеры классные, как будто на Луне.
enigma111
Может деУшке ночевать негде или съела что-то не то; на съем комнаты денюжки закончились... вот и перекантуется в "хостеле" с Наполеонами с бесплатным пропитанием . Потом родители заберут. "колесиков" дадут, витаминчики проколят. ПИтер запомнит надолго, будет что детям и внукам рассказать.
hal9000
Идите еще спасайте тех кто у Петропавловки купается..
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