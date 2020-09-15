Периодическое протапливание в Петербурге начнется с четверга

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению выпустил распоряжение, согласно которому режим периодического протапливания в Петербурге будет введен с 17 сентября. В первую очередь подключат школы, детсады и поликлиники.



В сообщении комитета говорится, что решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом о понижении температуры наружного воздуха в ночное время. Периодическое протапливание означает, что постепенно включаются источники тепла, чтобы работала отопительная циркуляция и была возможность подключать потребителей. В первоочередном порядке поручено подавать теплоэнергию социальным учреждениям; жилые дома подключают управляющие компании.

