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15.09.2020 18:08
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Периодическое протапливание в Петербурге начнется с четверга

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению выпустил распоряжение, согласно которому режим периодического протапливания в Петербурге будет введен с 17 сентября. В первую очередь подключат школы, детсады и поликлиники.

В сообщении комитета говорится, что решение принято в связи с неблагоприятным прогнозом о понижении температуры наружного воздуха в ночное время. Периодическое протапливание означает, что постепенно включаются источники тепла, чтобы работала отопительная циркуляция и была возможность подключать потребителей. В первоочередном порядке поручено подавать теплоэнергию социальным учреждениям; жилые дома подключают управляющие компании.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о результатах испытаний городских теплосетей, а также о том, что часть из них перенесены на октябрь. Осенью 2019 года режим перидического протапливания был введен 16 сентября, а полноценный отопительный сезон начался 24-го числа. Закончился он 26 мая, оказавшись самым длительным за 40 лет.

© Фонтанка.Ру

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