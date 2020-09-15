Латвия переманивает белорусские компании. Более 10 уже согласились переехать
Более 10 белорусских компаний выразили желание перенести свой бизнес в Прибалтику.
«На сегодняшний день 12 белорусских компаний уже приняли положительное решение о переносе своей деятельности в Латвию. Компании представляют индустрию информационных и коммуникационных технологий, а также сферу зелёной энергетики», — сообщается 15 сентября в заявлении министерства экономики Латвии.
Министр экономики Янис Витенбергс подчеркнул, что речь идет о почти 500 сотрудниках, которые готовы переехать в республику. По его словам, власти Латвии создали специальную группу, которая в ускоренном режиме рассматривают заявки белорусских предпринимателей. Консультации ведутся со 116 компаниями, которые рассматривают вариант переезда из Белоруссии.
IT-компания PandaDoc ранее объявила, что намерена «эвакуироваться» после ареста нескольких сотрудников. В Wargaming, которая выпускает игру World of Tanks, заверили, что не собираются покидать Белоруссию.