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15.09.2020 16:46
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Латвия переманивает белорусские компании. Более 10 уже согласились переехать

Более 10 белорусских компаний выразили желание перенести свой бизнес в Прибалтику.

«На сегодняшний день 12 белорусских компаний уже приняли положительное решение о переносе своей деятельности в Латвию. Компании представляют индустрию информационных и коммуникационных технологий, а также сферу зелёной энергетики», — сообщается 15 сентября в заявлении министерства экономики Латвии.

Министр экономики Янис Витенбергс подчеркнул, что речь идет о почти 500 сотрудниках, которые готовы переехать в республику. По его словам, власти Латвии создали специальную группу, которая в ускоренном режиме рассматривают заявки белорусских предпринимателей. Консультации ведутся со 116 компаниями, которые рассматривают вариант переезда из Белоруссии.

IT-компания PandaDoc ранее объявила, что намерена «эвакуироваться» после ареста нескольких сотрудников. В Wargaming, которая выпускает игру World of Tanks, заверили, что не собираются покидать Белоруссию.

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Комментарии (2)

ash364
Wargaming и так наполовину на Кипре
kоt-obormot
А потом за продление ВНЖ с каждого по пятерочке евро запросят? Хороший бизнесплан!
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