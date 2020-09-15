Как сообщили 15 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 13 сентября в 10:10 во дворе дома на Дунайском проспекте сотрудники патрульно-постовой службы попытались остановить автомобиль Volkswagen Passat. Машина остановилась, один из полицейских подошел к водительской двери, но затем водитель начал движение, сбил полицейского и ускорился, пытаясь уехать.

В Петербурге задержали пьяного угонщика автомобиля. В процессе пострадал сотрудник полиции. А задержанный, как выяснилось, не первый раз похищает машину и садится за руль пьяным.

Во дворе дома 22 по Звездной улице «Пассат» удалось заблокировать. За рулем оказался 47-летний маляр станции техобслуживания. Оказалось, что машину он незадолго до этого угнал с территории своего работодателя на проспекте Народного Ополчения, а сам задержанный был пьян, что подтвердило освидетельствование алкотестером на месте.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протоколы за нарушения ПДД и неповиновение полиции. При этом выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за угон: в июне 2018 года его приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Позднее в полицию поступило заявление об угоне Volkswagen Passat от собственника машины. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего сотрудника полиции после инцидента доставили в больницу с различными травмами. Его состояние оценивается как удовлетворительное. По факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Кроме того, выяснилось, что задержанный уже не первый раз сел за руль пьяным. Теперь ему грозит уголовная ответственность еще и за это.