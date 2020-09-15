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15.09.2020 14:39
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Россельхознадзор планирует выпустить экспериментальную вакцину для животных от Covid-19 в октябре

Россельхознадзор планирует выпустить экспериментальную вакцину от коронавируса для животных уже в октябре 2020 года. Об этом сообщил руководитель службы Сергей Данкверт 15 сентября.

«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос», — цитирует РИА Новости Данкверта.

Он уточнил, что вакцину разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

В августе Сергей Данкверт уже заявлял об экспериментальной вакцине для животных. Как и предполагал глава Россельхознадзора, испытания смогут начать этой осенью.

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Комментарии (1)

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