Россельхознадзор планирует выпустить экспериментальную вакцину для животных от Covid-19 в октябре
Россельхознадзор планирует выпустить экспериментальную вакцину от коронавируса для животных уже в октябре 2020 года. Об этом сообщил руководитель службы Сергей Данкверт 15 сентября.
«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос», — цитирует РИА Новости Данкверта.
Он уточнил, что вакцину разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).
В августе Сергей Данкверт уже заявлял об экспериментальной вакцине для животных. Как и предполагал глава Россельхознадзора, испытания смогут начать этой осенью.