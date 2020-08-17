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17.08.2020 09:41
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Россельхознадзор создает вакцину от коронавируса для животных. Испытания могут начать уже осенью

Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провел исследование и сделал тест-систему, которая позволяет выявить новую коронавирусную инфекцию у людей и животных. Об этом 17 августа рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

На текущий момент тест показал положительный результат у двух кошек в Москве и Тюмени, уточнил Данкверт.

«Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции», — сообщил глава Россельхознадзора. Вакцину разрабатывает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России. Говорить о сроках, когда вакцина будет готова, по словам Данкверта, пока рано, но первые образцы для широких производственных испытаний могут быть готовы уже к осени.

«Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу», — уточняет Данкверт. Кроме того, он напомнил, что норки могут передавать заболевание человеку: первый случай был зафиксирован в мае в Нидерландах, где заразился человек, работавший на ферме по разведению норок.

В случае если вакцина будет пользоваться спросом и люди захотят прививать домашних животных, ее будут производить и для ветеринарных клиник.

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Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
Прежде чем подвергать братьев наших меньших опасным экспериментам со здоровьем, предлагаю начать вакцинирование с депутатского корпуса - сверху вниз.
Невелика потеря, ежели того.
Агроном аэродрома
Комаров! Комаров нужно вакцЫнировать!
156817362
Потом через мясо эта вакцина будет в желудке человека. И все...
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