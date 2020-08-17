Россельхознадзор создает вакцину от коронавируса для животных. Испытания могут начать уже осенью

Россельхознадзор совместно с институтом Минобороны провел исследование и сделал тест-систему, которая позволяет выявить новую коронавирусную инфекцию у людей и животных. Об этом 17 августа рассказал в интервью РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.



На текущий момент тест показал положительный результат у двух кошек в Москве и Тюмени, уточнил Данкверт.



«Сейчас мы работаем над созданием вакцины для животных против новой коронавирусной инфекции», — сообщил глава Россельхознадзора. Вакцину разрабатывает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») совместно с учеными Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны России. Говорить о сроках, когда вакцина будет готова, по словам Данкверта, пока рано, но первые образцы для широких производственных испытаний могут быть готовы уже к осени.



«Вакцина нужна в первую очередь для норок, потому что в Голландии и Дании на фермах из-за коронавируса уничтожили несколько миллионов куньих — они быстро передают вирус друг другу», — уточняет Данкверт. Кроме того, он напомнил, что норки могут передавать заболевание человеку: первый случай был зафиксирован в мае в Нидерландах, где заразился человек, работавший на ферме по разведению норок.