Трамп считает Хабиба лучшим бойцом мира. Президент пообещал посмотреть бой россиянина перед собственными выборами

Президент США Дональд Трамп назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом смешанных единоборств. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает «Р-Спорт».



«24 октября у Джастина Гэтжи будет грандиозный поединок против первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой состоится незадолго до президентских выборов, однако мы посмотрим его. Я точно посмотрю. Думаю, это будет невероятный поединок!» — признался Трамп.

Бой Нурмегомедов — Гэтжи за чемпионский пояс пройдет 24 октября в рамках турнира UFC 254 на острове Яс в Абу-Даби, ОАЭ.