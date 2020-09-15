FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 12:22
6
Печать

Трамп считает Хабиба лучшим бойцом мира. Президент пообещал посмотреть бой россиянина перед собственными выборами

Президент США Дональд Трамп назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом смешанных единоборств. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает «Р-Спорт».

«24 октября у Джастина Гэтжи будет грандиозный поединок против первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой состоится незадолго до президентских выборов, однако мы посмотрим его. Я точно посмотрю. Думаю, это будет невероятный поединок!» — признался Трамп.

Бой Нурмегомедов — Гэтжи за чемпионский пояс пройдет 24 октября в рамках турнира UFC 254 на острове Яс в Абу-Даби, ОАЭ.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На счету 31-летнего спортсмена 28 (восемь — нокаутом) побед в 28 поединках в рамках смешанных единоборств. 24 октября в Абу-Даби Хабибу предстоит защитить чемпионский титул в бою с американцем Джастином Гэтжи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

bobanya1
ну после предвыборного плаката Трампа "поддержите нашу армию" , где летят МиГ-29, а внизу зольдатик с АК-74, поддержка Хабиба - это такая мелочь )))
https://www.politico.com/news/2020/09/14/trump-ad-asks-people-to-support-the-troops-but-it-uses-a-picture-of-russian-jets-414883
Викториус Стэйтхэм
Ему кто-то объяснит, что нельзя так палиться?)
Печенеги и половцы
США и Россия друзья на век!👍
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний