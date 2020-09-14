Reuters: Приказ отпустить Навального на лечение в Германию поступил «непосредственно из Кремля»

«Рассказы [опрошенных омских врачей] противоречат публичному диагнозу, поставленному медиками больницы скорой помощи № 1 в Омске <...>, которые заявили, что Навальный впал в кому из-за нарушения обмена веществ, и его уровень сахара в крови был в четыре раза выше нормы», — сообщает агентство со ссылкой на свои анонимные источники.

Анонимные рассказы врачей, которые осматривали Алексея Навального в Омске, не сходятся с официальным диагнозом и указывают на отравление. Об этом 14 сентября пишет Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что первые тесты не показали изменения уровня сахара в крови оппозиционера, не увидели они и нарушения обмена веществ. Они быстро исключили диабетическую кому и инсульт. В первые минуты пациент был в ступоре и не мог ничего объяснить. «Четыре из пяти источников сообщили, что медики, которые осмотрели Навального, наблюдали клиническую картину отравления», — говорится в материале Reuters.

Анонимный источник также рассказал, что приказ отпустить Навального на лечение в Германию поступил «непосредственно из Кремля без объяснения причин».

После поступления в омскую больницу нарушение обмена веществ стало основным «рабочим диагнозом». Главный врач БСМП-1 Александр Мураховский предположил, что состояние пациента может быть вызвано резким изменением уровня сахара в крови. Лаборатория бундесвера в Германии, в свою очередь, нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уверен, что заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной. Он также уточнил, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах. Он отметил, что в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.