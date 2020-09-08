«Восемь консилиумов, 60 биохимических исследований». Главный токсиколог Омской области заверил в отсутствии следов отравляющих веществ в организме Навального
Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заверил, что в организме Алексея Навального не выявили следов отравляющих веществ.
«Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через 8 часов был дан ответ об отсутствии токсикантов», — цитирует 8 сентября заявление Сабаева «Интерфакс».
По его словам, омские врачи провели масштабное исследование пациента. «Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики», — поделился токсиколог.
Также омский врач сообщил, что Навальному не проводили процедуру ультрагемодиафильтрации, без которой пациент после отравления «Новичком» лишился бы жизни. «Без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний. Если бы оно было, он погиб бы в первые часы», — заверил Сабаев в комментарии ТАСС.
До этого он рассказал, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах.
Лаборатория бундесвера, в свою очередь, обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.