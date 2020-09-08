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08.09.2020 15:11
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«Восемь консилиумов, 60 биохимических исследований». Главный токсиколог Омской области заверил в отсутствии следов отравляющих веществ в организме Навального

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заверил, что в организме Алексея Навального не выявили следов отравляющих веществ.

«Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через 8 часов был дан ответ об отсутствии токсикантов», — цитирует 8 сентября заявление Сабаева «Интерфакс».

По его словам, омские врачи провели масштабное исследование пациента. «Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики», — поделился токсиколог.

Также омский врач сообщил, что Навальному не проводили процедуру ультрагемодиафильтрации, без которой пациент после отравления «Новичком» лишился бы жизни. «Без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний. Если бы оно было, он погиб бы в первые часы», — заверил Сабаев в комментарии ТАСС.

До этого он рассказал, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах.

Лаборатория бундесвера, в свою очередь, обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, накануне сообщила, что его вывели из комы.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (8)

Кровокрас
да-да, конечно.
это как 77 % за обнуленного, только 100500 консилиумов и миллиард исследований.
Pilat
А на самом деле это все следствие непрофессионализма нашего МИД.
Не нужно было спускать госдепу провокаций с хим оружие в Сирии, нужно было им тогда еще по рукам дать и добиться полномасштабного расследования с привлечением виновных в международный суд.
Но наш МИД и там изображал желе в холодильнике.
Вот и результат.
госдеп понял, что это удачное начинание и продолжил его уже на Скрижалях, а теперь вот на обвальном.
Весь МИД нужно менять.
Александр Смуров
>До этого он рассказал, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах.
Диеты никто не опровергает. Немцы ничего не доказывают.
У Навального как я и читал был Острый панкреатит.
Я понимаю что все врачи СПБ перепуганы и поэтому не комментируют.
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