Лечивший Навального омский врач: За несколько дней до госпитализации он сидел на диетах
Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области рассказал о проблемах оппозиционера с питанием и пищеварением.
«Проблемы с пищеварением были, проблемы с питанием были. Пациент использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела», — заявил 4 сентября в комментарии RT Александр Сабаев.
По его словам, проблемы с питанием и пищеварением возникли у Алексея Навального за 5–7 дней до госпитализации. Омские врачи при этом с самого начала рассматривали версию отравления. «В первые часы пребывания пациента был выполнен максимально расширенный спектр токсикантов, которые могут быть в организме, включая фосфоро-органические соединения, к которым относится «Новичок», — отметил медик. Он не считает доказанной версию немецких специалистов, которые нашли в организме политика вещество из группы «Новичок».
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория Бундесвера накануне заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями.