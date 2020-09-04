Лечивший Навального омский врач: За несколько дней до госпитализации он сидел на диетах

Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области рассказал о проблемах оппозиционера с питанием и пищеварением.



«Проблемы с пищеварением были, проблемы с питанием были. Пациент использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела», — заявил 4 сентября в комментарии RT Александр Сабаев.



По его словам, проблемы с питанием и пищеварением возникли у Алексея Навального за 5–7 дней до госпитализации. Омские врачи при этом с самого начала рассматривали версию отравления. «В первые часы пребывания пациента был выполнен максимально расширенный спектр токсикантов, которые могут быть в организме, включая фосфоро-органические соединения, к которым относится «Новичок», — отметил медик. Он не считает доказанной версию немецких специалистов, которые нашли в организме политика вещество из группы «Новичок».

