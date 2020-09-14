FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 12:54
9
Печать

Главный токсиколог Омской области: Заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной

Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области указал, что заявление об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок» расходится с клинической картиной состояния пациента.

«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного (данных об отравлении. — Прим. ред.) не было у пациента. Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое — само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, [второе —] наличие клинической картины течения заболевания, третье — судебно-химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился», — заявил 14 сентября Александр Сабаев в комментарии ТАСС.

По его словам, анализы оппозиционера проверили в нескольких российских «лабораториях экспертного класса», а также для этого использовали «самое современное оборудование» и методики.

Главный токсиколог Омской области рассказал, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах. Он также уточнил, что в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.

Лаборатория бундесвера в Германии, в свою очередь, нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». После этого правительство ФРГ привлекло к изучению анализов политика Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и независимые лаборатории во Франции и Швеции.

Алексей Навальный до сих пор находится в немецкой клинике Charite, куда его отправили 22 августа. Немецкие врачи вывели его из комы.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Владислав М
Интересно откуда этому доктору знать про клиническую картину при отравлении боевыми ядами, если он никогда с ними не сталкивался?
Bobr Dobr
Это был бодяжный новичок.
hal9000
Да на это по-моему пофиг уже..все равно никто ниче не понимает ни в химии не в анатомии ни в биологии..А вообще с Навальным мона тему провернуть как с убийством эрцгерцога Фердинанда в Сараево..подключить страны и начать мировые военные операции...ато народ засиделся уже..кредиты давят шею..лучше с калашом побегать от снайперов ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний