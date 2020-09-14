Главный токсиколог Омской области: Заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной
Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области указал, что заявление об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок» расходится с клинической картиной состояния пациента.
«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного (данных об отравлении. — Прим. ред.) не было у пациента. Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое — само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, [второе —] наличие клинической картины течения заболевания, третье — судебно-химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился», — заявил 14 сентября Александр Сабаев в комментарии ТАСС.
По его словам, анализы оппозиционера проверили в нескольких российских «лабораториях экспертного класса», а также для этого использовали «самое современное оборудование» и методики.
Главный токсиколог Омской области рассказал, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах. Он также уточнил, что в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.
Лаборатория бундесвера в Германии, в свою очередь, нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». После этого правительство ФРГ привлекло к изучению анализов политика Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и независимые лаборатории во Франции и Швеции.
Алексей Навальный до сих пор находится в немецкой клинике Charite, куда его отправили 22 августа. Немецкие врачи вывели его из комы.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому.