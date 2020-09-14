Главный токсиколог Омской области: Заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной

«Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течение заболевания ничего подобного (данных об отравлении. — Прим. ред.) не было у пациента. Мы исходим из понятия доказательной медицины: первое — само происшествие, так называемая токсикологическая ситуация, [второе —] наличие клинической картины течения заболевания, третье — судебно-химическое исследование, ни один из этих трех столпов в нашем конкретном случае никак не проявился», — заявил 14 сентября Александр Сабаев в комментарии ТАСС.

Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области указал, что заявление об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок» расходится с клинической картиной состояния пациента.

По его словам, анализы оппозиционера проверили в нескольких российских «лабораториях экспертного класса», а также для этого использовали «самое современное оборудование» и методики.



Главный токсиколог Омской области рассказал, что за несколько дней до предполагаемого отравления Навальный сидел на диетах. Он также уточнил, что в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.



Лаборатория бундесвера в Германии, в свою очередь, нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». После этого правительство ФРГ привлекло к изучению анализов политика Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и независимые лаборатории во Франции и Швеции.

