Компания бизнесмена Ильи Трабера вошла в программу нацпроекта из-за строительства порта в Приморске
Компания петербургского бизнесмена Ильи Трабера собирается построить примерно 20% всех инфраструктурных мощностей России, включенных в программу нацпроекта «Комплексный план модернизации инфраструктуры». Об этом 14 сентября пишет 47news.
По данным издания, о включении ООО «Приморский УПК» в нацпроект на период до 2024 года говорится в документе, который выпустил Минтранс. В КПМИ решено включить ряд проектов по морской перевалке грузов, среди которых один из Ленинградской области — это универсальный перегрузочный комплекс в порту Приморск, который и строит компания Трабера.
По планам УПК в области должен появиться терминал с грузооборотом 65 млн тонн в год, что составляет примерно 20% суммарной мощности всех включенных сегодня в КПМИ портовых проектов России (353 млн тонн).
В рамках КПНИ федеральный бюджет готов выделить 193,5 млрд на входящие в него проекты, при этом суммарная их стоимость должна быть не меньше 828,1 млрд рублей. Пока не указывается, на какую часть бюджетных средств сможет претендовать «Приморский УПК».
Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» (КПМИ) утвержден распоряжением правительства РФ № 2101-р от 30 сентября 2018 года. Сегодня документ действует в редакции от 4 июля 2020 года.
В национальный проект включаются только мероприятия, по которым есть бюджетные обязательства. Заключительное решение по проектам, претендующим на включение в КПМИ, принимает правительственная комиссия по транспорту. Одним из ключевых критериев выбора проекта является подтверждение инвестором внебюджетной части финансирования.
По данным сайта «Ространсмодернизации», сегодня в КПМИ входят девять федеральных проектов, вторым номером среди которых идет проект «Морские порты России» — его курирует замминистра транспорта РФ руководитель Росморречфлота Юрий Цветков.