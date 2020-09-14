Компания бизнесмена Ильи Трабера вошла в программу нацпроекта из-за строительства порта в Приморске

По данным издания, о включении ООО «Приморский УПК» в нацпроект на период до 2024 года говорится в документе, который выпустил Минтранс. В КПМИ решено включить ряд проектов по морской перевалке грузов, среди которых один из Ленинградской области — это универсальный перегрузочный комплекс в порту Приморск, который и строит компания Трабера.

Компания петербургского бизнесмена Ильи Трабера собирается построить примерно 20% всех инфраструктурных мощностей России, включенных в программу нацпроекта «Комплексный план модернизации инфраструктуры». Об этом 14 сентября пишет 47news.

По планам УПК в области должен появиться терминал с грузооборотом 65 млн тонн в год, что составляет примерно 20% суммарной мощности всех включенных сегодня в КПМИ портовых проектов России (353 млн тонн).



В рамках КПНИ федеральный бюджет готов выделить 193,5 млрд на входящие в него проекты, при этом суммарная их стоимость должна быть не меньше 828,1 млрд рублей. Пока не указывается, на какую часть бюджетных средств сможет претендовать «Приморский УПК».

