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14.09.2020 11:59
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Заграница не продается. Россияне не торопятся отдыхать на зарубежных курортах

Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по зарубежным направлениям до прошлогодних показателей, сообщает 13 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Так, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее. Падение произошло, несмотря на снижение среднего чека на 6%, до 85,4 тыс. руб. год к году, отмечают в компании Travelata.ru. Всплеска бронирований по Египту, Мальдивам и ОАЭ после открытия этих стран не случилось из-за ограниченного числа регулярных рейсов.

«Интурист» в этом году отправил в Турцию вдвое меньше туристов, чем в прошлом. Причина — в узкой географии полетов. Продажи туров в ОАЭ, Египет и на Мальдивы в компании называют единичными.

Спрос на российские курорты тем временем сохраняется. По подсчетам Level.travel, в общей структуре продаж на бархатный сезон доля России за год выросла с 6% до 20%.

Участники рынка рассчитывают на открытие дополнительных пляжных направлений на зимний сезон — в первую очередь, на открытие чартерных рейсов на египетские курорты, расширение полетной программы в ОАЭ и начало авиасообщения с карибскими странами — Доминиканской Республикой, Кубой и Мексикой. В этом случае снижение годового оборота может ограничиться 50%.

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Комментарии (1)

муматор
ещё больше рубль уроните, а потом удивляйтесь!
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