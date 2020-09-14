Заграница не продается. Россияне не торопятся отдыхать на зарубежных курортах

Российским туроператорам пока не удалось восстановить продажи по зарубежным направлениям до прошлогодних показателей, сообщает 13 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Так, в Турцию на осень продано на 30% меньше туров, чем годом ранее. Падение произошло, несмотря на снижение среднего чека на 6%, до 85,4 тыс. руб. год к году, отмечают в компании Travelata.ru. Всплеска бронирований по Египту, Мальдивам и ОАЭ после открытия этих стран не случилось из-за ограниченного числа регулярных рейсов.