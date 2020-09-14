ВОЗ сообщила о новом коронавирусном антирекорде. В мире зарегистрировали почти 308 тысяч новых случаев

Рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за минувшие сутки. Согласно сообщению ВОЗ от 14 сентября, число заболевших увеличилось на 307,9 тысячи человек.



По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 28,6 млн заражений за все время. Умерли 917,4 тыс. На две Америки приходится 14,7 млн заражений, на Юго-Восточную Азию — 5,4 млн, на Европу — 4,8 млн.



На фоне второй волны коронавируса страны заново вводят жесткие ограничения. Правительство Израиля проголосовало за введение полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники. С 9 сентября в Турции, в том числе на курортах, введено обязательное ношение масок - даже на пляжах, улицах, парках. В Чехии заявили о приходе второй волны пандемии.

