Израиль возобновит жесткий карантин из-за коронавируса с 18 сентября. Другие страны тоже думают об ужесточении режима

Правительство Израиля проголосовало за введение полного карантина на три недели, на которые выпадают еврейские праздники. Локдаун начнется с 14.00 пятницы 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой государственное израильское радио «Кан».

Израильтянам не будет разрешено отходить от своих домов на расстояние более 500 метров. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты для посетителей.

Ранее об ужесточении режима сообщили еще несколько стран. К примеру, с 9 сентября в Турции, в том числе на курортах, введено обязательное ношение масок - даже на пляжах, улицах, парках. В Чехии заявили о приходе второй волны пандемии. Если коронавирус продолжит распространяться так же быстро и властями не будут приняты меры, то к концу октября больницы страны будут работать на пределе, считают ученые.