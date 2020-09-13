В центре Петербурга задымило метро. Едкий запах почувствовали во дворе РГПУ им. Герцена
Петербургским пожарным пришлось пробираться в изолированную шахту метро, чтобы отыскать источник едкого дыма. Большое количество машин МЧС привлекло внимание горожан, прогуливавшихся вечером 13 сентября за Казанской площадью.
Сообщение о задымлении в районе дома №7 по улице Казанской поступило на пульт дежурного в 19.23. На месте выяснилось, что тянет из киоска шахты метро, находящегося на территории РГПУ им. Герцена. Сбоев в работе метро при этом не наблюдалось. Дежурный подсказал, что данная шахта находится на капремонте и изолирована бетонной пробкой.
Сотрудникам МЧС пришлось спускаться на разведку. В конце-концов, источник тления был найден на глубине 60 метров. Дым источала обшивка строительных лесов.