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13.09.2020 10:10
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На проспекте Культуры водитель ВАЗа не пропустил Газель. Машина — всмятку, экипаж легковой — в тяжёлом состоянии

Серьёзная авария произошла в Выборгском районе Петербурга под утро 13 сентября. Водитель легковой и его пассажир стали жертвами невнимательности.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около четырёх утра рядом с домом №42 по проспекту Культуры 34-летний мужчина за рулём ВАЗа, разворачиваясь с правого ряда, не пропустил попутную Газель, идущую сзади. В результате и водитель, и его 49-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы, оба были госпитализированы.

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