На проспекте Культуры водитель ВАЗа не пропустил Газель. Машина — всмятку, экипаж легковой — в тяжёлом состоянии
Серьёзная авария произошла в Выборгском районе Петербурга под утро 13 сентября. Водитель легковой и его пассажир стали жертвами невнимательности.
Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около четырёх утра рядом с домом №42 по проспекту Культуры 34-летний мужчина за рулём ВАЗа, разворачиваясь с правого ряда, не пропустил попутную Газель, идущую сзади. В результате и водитель, и его 49-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы, оба были госпитализированы.