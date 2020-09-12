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12.09.2020 21:31
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В Петербурге определили тарифы эвакуации машины на штрафстоянку и почасового хранения в 2021 году

Комитет по тарифам Петербурга издал распоряжение о базовых тарифах на перемещение и хранение задержанных автомобилей в 2021 году. По сравнению с нынешними они не изменились.

Предельная стоимость эвакуации легкового автомобиля на штрафстоянку в 2021 году составит 3004 рубля. Час хранения обойдется владельцу в 54 рубля.

Собственники машин категорий C и D - легковых массой более 3,5 тонн с количеством пассажирских мест более восьми - могут рассчитывать на оплату 18 026 рублей за эвакуацию и 107 рублей в час за хранение.

Базовый тариф - потолок суммы. Окончательные цены установят после выбора подрядчика на торгах в форме аукциона на снижение цены.

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