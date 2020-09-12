На Арсенальной улице тушили пожар в жилом доме. Один из жильцов, испугавшись дыма, вылез в окно
Дверь в квартире загорелась в жилом доме Калининского района Петербурга. Приезда спасателей люди дожидались в оконных проемах.
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О пожаре на Арсенальной улице, 1 «Фонтанке» сообщили очевидцы.
«Четырехэтажный дом загорелся после сильного хлопка внутри», - уточнили читатели.
Черный дым лез из окон. Там же виднелись жильцы. Они питались свежим воздухом в ожидании спасателей.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в парадной дома загорелась жилая дверь. Из-за сильного задымления,один из жильцов вылез в окно. Пожарным он сказал, что побоялся спускаться. После их приезда, человек спустился с подоконника. Дверь потушили в считанные минуты.
Пострадавших в результате возгорания нет.