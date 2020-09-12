Всё на продажу? Театр «Суббота» представит «Вещь» по мотивам «Бесприданницы» Островского
15 и 16 сентября театр «Суббота» покажет премьеру спектакля Андрея Сидельникова «Вещь» (16+) — по мотивам «Бесприданницы» Александра Островского.
«Бесприданница» — из числа поздних сочинений драматурга Островского. При жизни автора это произведение большого успеха не снискало, оценили его позднее. Сегодня количество версий и вариаций пьесы насчитывается десятками.
Мелодраматичный сюжет о юной и прекрасной, но бедной Ларисе Огудаловой, без памяти влюбившейся в бонвивана Сергея Сергеевича Паратова, но так и не вышедшей за него замуж, главный режиссер театра Андрей Сидельников перенес в наши дни, а местом действия сделал аэропорт. Отчаянным положением девушки решают воспользоваться богатые купцы, сделав ее разменной монетой в своих планах. Вопросы, которыми задаются создатели спектакля, что называется, на все времена: сколько можно дать за красоту, любовь, молодость? Сколько стоит человек? И в какой момент приходит осознание, что нас самих уже купили?
В роли Ларисы Огудаловой дебютирует Елизавета Шакира, выпускница мастерской Анны Алексахиной (РГИСИ. )
Начало в 19:00.
Наталия Эфендиева