Всё на продажу? Театр «Суббота» представит «Вещь» по мотивам «Бесприданницы» Островского

«Бесприданница» — из числа поздних сочинений драматурга Островского. При жизни автора это произведение большого успеха не снискало, оценили его позднее. Сегодня количество версий и вариаций пьесы насчитывается десятками.



Мелодраматичный сюжет о юной и прекрасной, но бедной Ларисе Огудаловой, без памяти влюбившейся в бонвивана Сергея Сергеевича Паратова, но так и не вышедшей за него замуж, главный режиссер театра Андрей Сидельников перенес в наши дни, а местом действия сделал аэропорт. Отчаянным положением девушки решают воспользоваться богатые купцы, сделав ее разменной монетой в своих планах. Вопросы, которыми задаются создатели спектакля, что называется, на все времена: сколько можно дать за красоту, любовь, молодость? Сколько стоит человек? И в какой момент приходит осознание, что нас самих уже купили?

