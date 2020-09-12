Петербуржец размахивал заряженным «Парабеллумом» на улице Пилотов. С буйным справились местные жители
Петербуржцы своими силами справились с мужчиной, который размахивал пистолетом и угрожал прохожим на улице Пилотов, 26/1 в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, 27-летнего уроженца Псковской области скрутили поздним вечером накануне после шоу, которое он устроил.
Приехавшая по звонку полиция нашла на асфальте «Парабеллум» на боевом взводе и магазин с патронами. Всё брошенное собрали и отправили на экспертизу, где выяснилось, что пистолет является нарезным огнестрельным оружием.
По факту незаконного хранения возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по городу и области. Очевидцы говорили о том, что мужчина не контролировал себя и, очевидно, был в неадекватном состоянии.