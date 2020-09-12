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12.09.2020 12:55
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Петербуржец размахивал заряженным «Парабеллумом» на улице Пилотов. С буйным справились местные жители

Петербуржцы своими силами справились с мужчиной, который размахивал пистолетом и угрожал прохожим на улице Пилотов, 26/1 в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, 27-летнего уроженца Псковской области скрутили поздним вечером накануне после шоу, которое он устроил.

Приехавшая по звонку полиция нашла на асфальте «Парабеллум» на боевом взводе и магазин с патронами. Всё брошенное собрали и отправили на экспертизу, где выяснилось, что пистолет является нарезным огнестрельным оружием.

По факту незаконного хранения возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по городу и области. Очевидцы говорили о том, что мужчина не контролировал себя и, очевидно, был в неадекватном состоянии.

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Горячие жители Питера и пистолеты у них изысканные, не простецкие "макаровы" и "токаревы".
kоt-obormot
"Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?"©
hal9000
Парабеллум эт патрон вообщето...пистолет по другому называется
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