Петербуржец размахивал заряженным «Парабеллумом» на улице Пилотов. С буйным справились местные жители

Петербуржцы своими силами справились с мужчиной, который размахивал пистолетом и угрожал прохожим на улице Пилотов, 26/1 в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, 27-летнего уроженца Псковской области скрутили поздним вечером накануне после шоу, которое он устроил.



Приехавшая по звонку полиция нашла на асфальте «Парабеллум» на боевом взводе и магазин с патронами. Всё брошенное собрали и отправили на экспертизу, где выяснилось, что пистолет является нарезным огнестрельным оружием.

