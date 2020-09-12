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12.09.2020 00:12
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Первая партия вакцины от коронавируса отправилась в российские регионы

Первая пилотная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» направлена в российские регионы. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Первая партия вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, направлена в регионы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», - цитирует ТАСС сообщение.

«Фонтанка» писала, что до последнего времени в Петербург отечественная вакцина не поступала.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Действие препарата на себе опробовали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Из симптомов отметили небольшую головную боль и непродолжительную тяжесть.

О пути центра Гамалеи к созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции читайте в материале «Фонтанки». Окончание третьей фазы испытания препарата намечено на 1 мая 2021 года.

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