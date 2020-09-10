Иммунитета нет, вакцины тоже, лечимся знаниями: как Петербург встречает вторую волну коронавируса

Коронавирус в Петербурге молодеет, закрывает больницы и выстраивает скорые в очереди — прямо как весной. Противопоставить ему пока можно только тот опыт, который есть. Не лучший.

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Коллективного иммунитета ждать еще год, разрекламированную в зарубежных журналах отечественную вакцину в город не завезли, а заболеваемость уверенно растет - власти готовятся опять открывать Ленэкспо под больных. «Фонтанка» собрала главное из того, что рассказали журналистам про вторую волну 10 сентября петербургские чиновники, ученые и врачи.

Во-первых еженедельная заболеваемость действительно растет. Это заметно и по официальной статистике, которая со 150-160 суточных заражений с началом учебного года уверенно шагнула во вторую сотню. Но в Смольном представляют картину глубже сухих цифр федерального оперштаба.

«Мы видим небольшой устойчивый подъем по количеству пациентов средней и тяжелой степени подозрительных на ковид, с пневмонией и с ковидом», — сообщил на пресс-конференции первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Каждая новая неделя сейчас прибавляет 130-150 госпитализаций к прошлой. А из 2950 пациентов, которые лечатся сейчас в больницах Петербурга, 72 с подтвержденным COVID-19 и 52 с внебольничной пневмонией лежат под аппаратами ИВЛ. Во-вторых, без перепрофилированных городских больниц нынешние могут и не справиться с эпидемическим подъемом — отведенные в них места уже заканчиваются. По словам Сараны, в Петербурге на сегодняшний момент свободны лишь 16% коек для взрослых — 480 штук. И 360 мест для детей — 30%. Для сравнения, еще 27 августа для детей были доступны 37%, а для взрослых 20%. Первой к коронавирусной работе вернется больница в Пушкине. «К субботе, после того, как мы полностью выпишем пациентов из 38-й больницы им. Семашко в Пушкине, она будет перепрофилирована под ковидную инфекцию. Она работала в первую волну, люди обладают опытом, есть силы и средства. Там будет 184 койки, включая и койки родильного дома, которые будут принимать рожениц с ковидом», — сказал Сарана.

На очереди Госпиталь для ветеранов и Ленэкспо. За лето выставочный комплекс превратили в гигантский центр не только для легких больных, но и для средних, и тяжелых. Теперь общая емкость Ленэкспо - около 2450 коек. А склады госпиталя ломятся от оборудования, расходных средств и препаратов. Надо только включить свет, вентиляцию и запустить врачей. «Пока это все законсервировано. По мере развития эпидобстановки мы будем выносить вопрос на рассмотрение межведомственной группы, штаба Смольного для того, чтобы расконсервировать и запускать по мере необходимости», - рассказал чиновник. Несмотря на то, что от коронавируса, судя по новостям, прививаются, кажется, все кто хочет, - начиная от мэра Москвы, дочери Владимира Путина и даже премьера Белоруссии, в Петербурге вакцины нет - ждут до сих пор, заверил глава центра им. Алмазова Евгений Шляхто, отметив - и сам хотел бы привиться. Нет до сих пор и пресловутого коллективного иммунитета. «Сегодня мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20% плюс-минус», — рассказал и.о директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.



А для формирования коллективного иммунитета минимум 67–70% населения должны иметь антитела, а в идеале 80% и более. И даже с учетом вакцинации и бессимптомных заболевших он может сформироваться лишь через год — к осени 2021-го. Не станет панацеей и экспериментальный способ лечения плазмой переболевших. Как рассказал заместитель директора по научной работе НИИ фтизиопульмонологии Евгений Соколович, исследования показали, что наличие не всех антител помогает справиться с инфекцией - есть некоторая форма нейтрализующих антител, которые могут помочь в излечении или в облегчении заболевания. И из числа проверенных доноров оказалось, что только 16% обладают такими, которые позволяют победить COVID-19. Ученые, похоже, уже избавились от впечатления, что коронавирус обходит стороной молодых и угрожает только слабым и старым. «Наши ожидания, что люди молодого возраста от 20 до 30 лет (которые, как нам казалось, болели меньше) - болеют достаточно часто», — рассказал Евгений Шляхто.

Но есть и хорошие новости. Академик обратил внимание на то, что растущая заболеваемость не повод делать поспешных выводов. По его словам 50% болеющих коронавирусом пациентов, находящихся сейчас в стационарах, - с легкой формой, и могли бы в больницах не находиться. А своевременно начатое лечение позволяет снизить до минимума вероятность летального исхода.

«В Европе количество больных растет, а число летальных исходов - в той же Германии - продолжает снижаться», — резюмировал глава центра им. Алмазова. Кроме того, за прошедшие полгода вирус вроде бы изучили и, говорят ученые, научились правильно лечить. Первая версия временных рекомендаций от Минздрава, выпущенная в январе, включала 52 страницы вместе с титульным листом и списком разработчиков. Последняя уже включает 246 страниц, отметил заместитель директора по научной работе НИИ фтизиопульмонологии Евгений Соколович. В мире готовятся около 100 препаратов для лечения коронавируса, рассказал и.о. Дмитрий Лиознов, в том числе их создают и в Петербурге, и в Новосибирске. Некоторые, как российский «Спутник V» находятся в стадии клинических испытаний. Так что первые вакцины могут появиться уже в течение нескольких месяцев — прорыв вопрос ближайшего времени. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»