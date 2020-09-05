FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.09.2020 23:04
2
Печать

Минобороны рекомендует. Шойгу поделился опытом прививки российской вакциной от COVID-19

Температура, тошнота и аллергия — ничего из перечисленного не заметил у себя министр обороны Сергей Шойгу после вакцинации российским препаратом. Отсутствие побочных эффектов отметил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщил 5 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», вакцину от COVID-19 «Спутник V» Центра Гамалеи он рекомендует всем, опираясь на собственный опыт. После первого укола он чувствует себя «вполне нормально», ощутить побочные эффекты почти не довелось.

По его словам, после укола он отметил небольшую головную боль и тяжесть примерно на полдня, которую можно сравнить с эффектом от стандартной прививки от гриппа. Практически слово в слово свои впечатления от отечественной вакцины описал мэр Москвы Сергей Собянин.

О том, что Шойгу опробовал разработку центра Гамалеи, стало известно 4 сентября. К этому времени привиться успели также дочь Владимира Путина и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он, по собственному признанию, не заметил никаких изменений в самочувствии.

«Абсолютно ничего. Я через полчаса забыл вообще, что я ее [прививку] делал», — цитирует Жириновского ТАСС.

Российская вакцина, получившая международное наименование Sputnik V, зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлиться до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отметили увеличение лимфоузлов, диспепсию, снижение аппетита, повышение температуры, головную боль, тошноту и аллергическую реакцию.

Вакцинацию населения страны планируют начать в ноябре этого года. В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

USSR_forever
пусть на своих подопытных в погонах тестируют, а мирное безоружное население оставят в покое.... могут себе глубоко в Ж ввести данное средство, глядишь их всех отпустит, и они поймут, что натворили в 90-е, когда позволили себе стрелять из танков по Белому дому.
Lebon
Теперь они могут не соблюдать социальную дистанцию между собой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний