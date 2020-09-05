Минобороны рекомендует. Шойгу поделился опытом прививки российской вакциной от COVID-19

Как сообщил 5 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», вакцину от COVID-19 «Спутник V» Центра Гамалеи он рекомендует всем, опираясь на собственный опыт. После первого укола он чувствует себя «вполне нормально», ощутить побочные эффекты почти не довелось.

Температура, тошнота и аллергия — ничего из перечисленного не заметил у себя министр обороны Сергей Шойгу после вакцинации российским препаратом. Отсутствие побочных эффектов отметил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, после укола он отметил небольшую головную боль и тяжесть примерно на полдня, которую можно сравнить с эффектом от стандартной прививки от гриппа. Практически слово в слово свои впечатления от отечественной вакцины описал мэр Москвы Сергей Собянин.

О том, что Шойгу опробовал разработку центра Гамалеи, стало известно 4 сентября. К этому времени привиться успели также дочь Владимира Путина и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он, по собственному признанию, не заметил никаких изменений в самочувствии.

«Абсолютно ничего. Я через полчаса забыл вообще, что я ее [прививку] делал», — цитирует Жириновского ТАСС.

Российская вакцина, получившая международное наименование Sputnik V, зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлиться до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отметили увеличение лимфоузлов, диспепсию, снижение аппетита, повышение температуры, головную боль, тошноту и аллергическую реакцию.