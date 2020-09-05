Минобороны рекомендует. Шойгу поделился опытом прививки российской вакциной от COVID-19
Температура, тошнота и аллергия — ничего из перечисленного не заметил у себя министр обороны Сергей Шойгу после вакцинации российским препаратом. Отсутствие побочных эффектов отметил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как сообщил 5 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», вакцину от COVID-19 «Спутник V» Центра Гамалеи он рекомендует всем, опираясь на собственный опыт. После первого укола он чувствует себя «вполне нормально», ощутить побочные эффекты почти не довелось.
По его словам, после укола он отметил небольшую головную боль и тяжесть примерно на полдня, которую можно сравнить с эффектом от стандартной прививки от гриппа. Практически слово в слово свои впечатления от отечественной вакцины описал мэр Москвы Сергей Собянин.
О том, что Шойгу опробовал разработку центра Гамалеи, стало известно 4 сентября. К этому времени привиться успели также дочь Владимира Путина и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он, по собственному признанию, не заметил никаких изменений в самочувствии.
«Абсолютно ничего. Я через полчаса забыл вообще, что я ее [прививку] делал», — цитирует Жириновского ТАСС.
Российская вакцина, получившая международное наименование Sputnik V, зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлиться до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отметили увеличение лимфоузлов, диспепсию, снижение аппетита, повышение температуры, головную боль, тошноту и аллергическую реакцию.
Вакцинацию населения страны планируют начать в ноябре этого года. В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.