Министр обороны Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Об этом 4 сентября сообщает российское военное ведомство.



О вакцинации Шойгу стало известно на заседании глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии в Москве, на котором была презентована российская разработка. Министр заявил, что уже опробовал её на себе, отвечая на вопросы коллег.



Согласно заявлению Минобороны, которое приводит РИА Новости, это произошло недавно. Саму процедуру показывает в «Твиттере» журналист Дмитрий Смирнов. Вероятно, это был первый укол, второй должны сделать через несколько недель.