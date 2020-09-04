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04.09.2020 14:55
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Сергей Шойгу привился от коронавируса. Минобороны показывает, как это было

Министр обороны Сергей Шойгу сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Об этом 4 сентября сообщает российское военное ведомство.

О вакцинации Шойгу стало известно на заседании глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии в Москве, на котором была презентована российская разработка. Министр заявил, что уже опробовал её на себе, отвечая на вопросы коллег.

Согласно заявлению Минобороны, которое приводит РИА Новости, это произошло недавно. Саму процедуру показывает в «Твиттере» журналист Дмитрий Смирнов. Вероятно, это был первый укол, второй должны сделать через несколько недель.

Обсудить последующие симптомы генерал армии может с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который своим примером решил придать тонус коллегам, и с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. В число первоиспытателей вакцины, по словам президента России Владимира Путина, также вошла его дочь.

Российская вакцина, получившая международное наименование Sputnik V, зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок. На тестирование препарата Минздрав отводит ещё два года.

Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что массовая вакцинация населения страны от коронавируса начнется после ноября этого года. Первые поставки отечественной вакцины будут налажены в сентябре.

В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.

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Комментарии (9)

firma
До самого конца ролика находился в невероятном напряжении, конец предугадать вообще невозможно. За такое нужно сразу несколько медалей и орденов, фуражку один метр диаметром, ну и по выбору - 60 оленей или дочке банк.
Andrew1
Что-то про Шойгу стало очень много новостей. К чему бы это?
kuk-vasyusha
Какой он молодец, интересно какую вкололи красную или синюю?
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