«Газпром» сокращает инвестпрограмму на 2020 год более чем на 182 млрд рублей. «Корректировка на фоне пандемии»

Правление «Газпрома» утвердило новую редакцию инвестиционной программы и бюджета на 2020 год. Об этом 11 сентября сообщается на сайте компании.



«В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд руб. — на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.



В первую очередь под сокращение попали проекты капитального строительства — на них выделено 720,674 млрд руб. (снижение на 212,729 млрд руб.).

