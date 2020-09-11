«Газпром» сокращает инвестпрограмму на 2020 год более чем на 182 млрд рублей. «Корректировка на фоне пандемии»
Правление «Газпрома» утвердило новую редакцию инвестиционной программы и бюджета на 2020 год. Об этом 11 сентября сообщается на сайте компании.
«В соответствии с инвестиционной программой на 2020 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 922,489 млрд руб. — на 182,235 млрд руб. меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.
В первую очередь под сокращение попали проекты капитального строительства — на них выделено 720,674 млрд руб. (снижение на 212,729 млрд руб.).
«Корректировка параметров инвестиционной программы на 2020 год связана с изменением внешней рыночной конъюнктуры, в том числе на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции», - пояснили в «Газпроме».
Кроме того, внесены изменения в бюджет газового монополиста на 2020 год: размер финансовых заимствований сокращается почти на 57 млрд, до 501,287 млрд руб. Операционные расходы уменьшаются на 297,1 млрд руб.
Окончательно утвердить бюджет и инвестпрограмму должен совет директоров «Газпрома». Отметим, в прошлом году компания урезала свою инвестпрограмму всего на 3,142 млрд руб.