На «обделенную» оранжевую линию метро комфин предлагает выделить в 2021 год 1,2 млрд. В этом случае стройка переползает на 2023 год

Как следует из заявки КРТИ на нулевых чтениях, базовые объемы комитета финансов на Лахтинско-Правобережную линию разбиты на 2021–2023 годы (1,15 млрд, 1,34 млрд и 1,37 млрд соответственно). При этом, по действующему контракту, объект должен быть сдан в середине 2022 года . Комитет по развитию транспортной инфраструктуры просит добавить в 2021 году 4,69 млрд, а в 2022-м — 3,84 млрд.

В контрольных цифрах комитета финансов при разработке бюджета 2021 год на Лахтинско-Правобережную линию метро заложено 1,15 млрд рублей. КРТИ просит еще три раза по столько же.

На Красносельско-Калининскую линию комфин закладывает 4,62 млрд, 5,56 млрд и 5,52 млрд в следующие 3 года. КРТИ запрашивает еще 6,46 млрд, 4,70 млрд и 4,08 млрд соответственно.

Ранее «Фонтанка» рассказывала в общих чертах о допзаявке КРТИ на нулевых чтениях. Среди прочего, комитет сообщал, что первоначальные ассигнования на подземку в 2021 году им сократили на 17 млрд; при этом 11 млрд из этой суммы уже законтрактованы.

При весенней корректировке бюджета 2020 года адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры урезали на 8 млрд рублей, в том числе на 5 млрд сократили расходы на строительство метро. Больше всего пострадала как раз Лахтинско-Правобережная линия, с которой сняли 3,5 млрд рублей, что грозило остановкой работ. Красносельско-Калининскую ужали на полтора миллиарда. В начале сентября губернатор Александр Беглов подписал постановление о перераспределении средств между этими объектами, добавив на оранжевую линию 1,16 млрд.

На этой неделе завершились рабочие совещания чиновников и депутатов ЗакС по проекту бюджета на ближайшие три года, так называемые нулевые чтения. О том, какие общие очертания бюджету придал финансовый блок, — читайте в материале «Фонтанки». Доппотребности комитетов составили порядка 230 млрд рублей: о том, на что и сколько не хватает транспортному блоку, — читайте здесь.