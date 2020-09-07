Миллиард рублей пересел с коричневой линии петербургского метро на оранжевую. Беглов подписал постановление о перераспределении средств

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о перераспределении средств внутри адресной программы по строительству подземки на 2020 год. На «ограбленную» Лахтинско-Правобережную линию перебрасывают миллиард с лишним.

По данным «Фонтанки», постановление было подписано на прошлой неделе, общая сумма перешедших средств — 1,16 млрд рублей. Напомним, при весенней корректировке бюджета адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры урезали на 8 млрд рублей, в том числе на 5 млрд сократили расходы на строительство метро. Больше всего пострадала Лахтинско-Правобережная линия, с которой сняли 3,5 млрд рублей, что грозило остановкой работ. Красносельско-Калининскую ужали на полтора миллиарда.