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07.09.2020 16:20
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Миллиард рублей пересел с коричневой линии петербургского метро на оранжевую. Беглов подписал постановление о перераспределении средств

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о перераспределении средств внутри адресной программы по строительству подземки на 2020 год. На «ограбленную» Лахтинско-Правобережную линию перебрасывают миллиард с лишним.

По данным «Фонтанки», постановление было подписано на прошлой неделе, общая сумма перешедших средств — 1,16 млрд рублей. Напомним, при весенней корректировке бюджета адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры урезали на 8 млрд рублей, в том числе на 5 млрд сократили расходы на строительство метро. Больше всего пострадала Лахтинско-Правобережная линия, с которой сняли 3,5 млрд рублей, что грозило остановкой работ. Красносельско-Калининскую ужали на полтора миллиарда.

По состоянию на прошлую неделю «Метрострой» выполнил работ по контрактам на 2020 год на 3,825 млрд; из них 2,488 млрд — на Красносельско-Калининской линии, 922 млн — на Лахтинско-Правобережной, остальное — на Фрунзенском радиусе. Оплачено из этого 2,666 млрд, 146 млн по коричневой линии находятся в оплате, 312 млн по оранжевой — на проверке.

При этом предприятие находится в очень сложном положении не только из-за проблем с финансированием, но и вследствие корпоративного конфликта. Попытка через собрание акционеров сместить гендиректора Сергея Харлашкина провалилась; после этого акционеры не смогли утвердить годовой отчет предприятия и избрать новый состав совета директоров. На фоне этих событий Сергей Харлашкин сам написал заявление об уходе.

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Комментарии (8)

Swebaka
А Кировско-Выборгскую никто продлевать не собирается, похоже... на Ветеранов каждый день - ад... с утра до вечера...
yar_5e4cc335310b6
По феншую должна быть еще одна ветка. Как у наперсточников "кручу-верчу-запутать хочу.
А тем временем лярд отправляется........сами знаете куда.
Zloi_prohozhiy
как можно было вообще додуматься урезать очередной раз финансирование коричневой ветки?
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