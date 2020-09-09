КРТИ хочет еще 17 млрд на свою адресную программу в 2021 году. Этого требуют трамваи и метро

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры просит дополнительно 30 млрд рублей к своей «строительной» адресной программе на следующий год. Пока ему дают только 19 млрд. О доппотребности председатель комитета Андрей Левакин рассказал 9 сентября в ходе нулевых чтений бюджета на ближайшие три года. По его словам, в 2021 году комфин предлагает уместить АИП в 19 млрд рублей, в 2022 году — в 14,8 млрд рублей, в 2023-м — в 13 млрд. КРТИ просит накинуть сверху, соответственно, 30 млрд, 56 млрд и 67 млрд рублей.

По дорожному строительству в основную потребность комитета включены 15 переходящих объектов (9 из них должны быть введены в 2021-м), а также Широтная магистраль скоростного движения, так как комитет назван главным распорядителем бюджетных средств при подготовке территории строительства. Общая доппотребность — это еще 36 объектов (13,7 млн), однако комитет выделил из нее 5,4 млрд, которые просит поддержать на 2021 год в первую очередь. Речь о 10 объектах: в частности, на 3 из них можно выбить федеральное финансирование; 4 объекта идут под обязательства города по концессионной трамвайной сети Купчино — Шушары — Славянка; в этом же списке дорога на Матоксу, М-32 и ул. Сперанского. На отрасль «Транспорт» (фактически строительство метро) комитет финансов выделяет 7,4 млрд рублей, при том, что в текущей версии бюджета там 24 млрд. из 17 сокращенных на 11 млрд КРТИ уже законтрактован, и хотя бы эту сумму комитет просит вернуть в программу. Итого общая доппотребность комитета по адресной программе составляет 30,6 млн рублей, но основная сумма, которую КРТИ просит выделить, — 16,8 млрд рублей.