Истязания полуторагодовалого мальчика в Омской области стали уголовным делом. Под подозрением его мать и ее беременная знакомая

Истязания полуторагодовалого мальчика в Омской области привели к возбуждению уголовного дела. Кто именно издевался над ребенком — мать или ее многодетная знакомая в положении — предстоит установить.



Как сообщает следственное управление СК РФ по региону 11 сентября, с августа этого года в ауле Коянбай Таврического района неизвестные применяли насилие и ограничивали свободу передвижения мальчика в возрасте 1,5 года, который проживал вместе со своей 20-летней матерью у ее знакомой, имеющей трех детей и беременной четвертым ребенком. Сейчас пострадавший и его родительница в больнице.

