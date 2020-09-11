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11.09.2020 12:33
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Истязания полуторагодовалого мальчика в Омской области стали уголовным делом. Под подозрением его мать и ее беременная знакомая

Истязания полуторагодовалого мальчика в Омской области привели к возбуждению уголовного дела. Кто именно издевался над ребенком — мать или ее многодетная знакомая в положении — предстоит установить.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону 11 сентября, с августа этого года в ауле Коянбай Таврического района неизвестные применяли насилие и ограничивали свободу передвижения мальчика в возрасте 1,5 года, который проживал вместе со своей 20-летней матерью у ее знакомой, имеющей трех детей и беременной четвертым ребенком. Сейчас пострадавший и его родительница в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по 117-й статье УК РФ (истязание малолетнего).

Как пояснила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова, «дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, так как пока непонятно, кто бил и связывал мальчика — мать или ее многодетная знакомая». По словам представителя ведомства, 20-летняя женщина стала жить у своей приятельницы после смерти мужа из-за ссоры с матерью. «Эта женщина утверждает, что ребенка связывала мать, когда уходила гулять, мать — что связывала знакомая, чтобы ее сын ей не мешал», — сказала Болдинова.

Помимо этого, проводится проверка органов опеки, которая может привести к возбуждению уголовного дела по 293-й статье УК РФ (халатность).

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