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11.09.2020 07:35
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Четыре человека пострадали в ДТП в Петергофе: автомобиль протаранил встречный автобус

Выезд на встречную полосу стал причиной серьёзного ДТП в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 11 сентября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, вчера около 22:15 на Астрономической улице, 4, по предварительной информации, мужчина 1987 года рождения на «Сузуки Гранд Витаре» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался в парк уже без пассажиров под управлением мужчины 1971 года рождения.

Оба водителя были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В «Сузуки» пострадали ещё две пассажирки: девушка 1997 года рождения получила травмы средней степени тяжести, девушка 1995 года рождения — тяжёлые.

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Комментарии (2)

-4°
Пристёгиваться в машине нужно всем. Когда это до них дойдет?
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