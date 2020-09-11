Четыре человека пострадали в ДТП в Петергофе: автомобиль протаранил встречный автобус

Выезд на встречную полосу стал причиной серьёзного ДТП в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает 11 сентября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, вчера около 22:15 на Астрономической улице, 4, по предварительной информации, мужчина 1987 года рождения на «Сузуки Гранд Витаре» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «ПАЗ», который двигался в парк уже без пассажиров под управлением мужчины 1971 года рождения.

Оба водителя были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В «Сузуки» пострадали ещё две пассажирки: девушка 1997 года рождения получила травмы средней степени тяжести, девушка 1995 года рождения — тяжёлые.