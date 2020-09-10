Непогода вызвала локальный блэкаут в Рыбацком и оставила без воды Купчино

Жители Фрунзенского и Невского районов Петербурга коротают вечер 10 сентября за жалобами на коммунальные проблемы. Одних непогода оставила только с горячей водой, вторые вынуждены сидеть в темноте.



«На Будапештской, 50, моргнул свет и исчезла холодная вода во всем доме», - обрисовали проблему читатели «Фонтанки». Электричество почти сразу вернулось, холодная вода после восьми вечера так и не пошла. В группе «Твоё Купчино» добавили ещё больше десятка адресов.



В Водоканале предложили переадресовать вопрос энергетикам, проблемы на подстанции которых вызвали перебои с водоснабжением.

