Непогода вызвала локальный блэкаут в Рыбацком и оставила без воды Купчино
Жители Фрунзенского и Невского районов Петербурга коротают вечер 10 сентября за жалобами на коммунальные проблемы. Одних непогода оставила только с горячей водой, вторые вынуждены сидеть в темноте.
«На Будапештской, 50, моргнул свет и исчезла холодная вода во всем доме», - обрисовали проблему читатели «Фонтанки». Электричество почти сразу вернулось, холодная вода после восьми вечера так и не пошла. В группе «Твоё Купчино» добавили ещё больше десятка адресов.
В Водоканале предложили переадресовать вопрос энергетикам, проблемы на подстанции которых вызвали перебои с водоснабжением.
«Из-за ветра электростанцию повредило, как на другую насосную станцию переключат, вода появится. Такая информация. Это председатель дома написал», - делятся пользователи, добавляя, что подождать просят до десяти вечера.
Примерно в то же время мигнул свет в Невском районе. По словам читателей, в темноте оказались минимум пять домов по нечётной стороне Шлиссельбургского проспекта. «В Невском районе (Троицкое поле) блэкаут. Без света остались множество домов. Работает только дежурное уличное освещение», - жалуются жители.
В Ленэнерго сообщили, что специалисты оперативно восстановили электроснабжение. «С 20:08 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», - утверждают в компании. Причиной сбоев стала непогода.
В группе «РЫБАЦКОЕ - наш район!» пишут, что свет после возвращения исчез снова. При этом по некоторым адресам вместе с ним также пропала вода.
«Уличные фонари у нас опять погасли. Будапештская во мраке», - добавляют из Купчино те, кто решился ждать возвращения холодной воды на свежем воздухе.